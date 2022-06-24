İstanbul'da organ nakli operasyonu: Ukrayna ve Rus kökenli 2 kişi gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da organ nakli operasyonu: Ukrayna ve Rus kökenli 2 kişi gözaltında

24.06.2022 15:49

İstanbul'da organ nakli operasyonu: Ukrayna ve Rus kökenli 2 kişi gözaltında İstanbul'da yasadışı organ nakli için bir araya gelen yabancı uyruklu 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İstanbul'da organ nakli operasyonu: Ukrayna ve Rus kökenli 2 kişi gözaltında

İSTANBUL - İstanbul'da yasadışı organ nakli için bir araya gelen yabancı uyruklu 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlıların, birbirlerini 'dayı-yeğen' olarak gösterdikleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü birimleri, yasadışı organ nakli için bir araya gelen yabancı uyruklu 2 şüpheliyi tespit etti. Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, diyalize bağlı olarak yaşayan böbrek hastası Ukraynalı V.P., böbrek nakli olmak için Şişli ilçesinde hususi bir hastaneye başvuru yaptı. Organ için ise yeğeninin gönüllü olduğunu hastaneye bildirdi. P., yeğeni olduğunu iddia ettiği kişiyi de hastaneye getirdi. Olaydan şüphelenen hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Devreye giren emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İlk olarak Ukraynalı V.P. hastaneye getirdiği ve "yeğeni" olarak tanıttığı kişinin belgelerini mercek altına aldı. Yeğen olarak tanıtılan donör olan kişinin Rusya uyruklu A.K. olduğu belirlendi. A.K. iddiaya göre V.P.'nin dayısı olduğu iddialarını sürdürdü. Bunun üzerine polis aile bireyleri hakkında bazı sorular sorunca her ikisi de bazılarına cevap veremedi. Soruşturmayı derinleştiren polis, belgelerin bir kısmının da sahte olduğunu saptadı. Yapılan incelemelerin sonunda her iki zanlı gözaltına alındı.

Böbrek hastası V.P., emniyette verdiği sözlü ifadesinde, internet üzerinde gezinirken, böbrek hastaları için döner bulunabileceğini gösteren ilana rastladığını anlattı. Söz konusu ilanı vere "Aleksis" adlı bir aracı kişiyle temasa geçtiğini ileri süren Ukraynalı hasta, böbrek nakli için 15 bin Amerikan doları ödediğini ifade etti.

Karşılıklı anlaşmanın hemen sonrasında V.P. ve A.K.'nin Türkiye'ye geldiği belirlendi. Akrabalar arasındaki bir organ nakli için her hangi bir kurul iznine gerek olmadığı düşüncesi ile V.P. ve A.K. birbirlerini "dayı-yeğen" olarak tanıttı. Bu işlem için de sahte belge düzenlendi. Ancak hastane ve polisin dikkati, planının deşifre olmasını sağladı.

Geçtiğimiz perşembe Salı günü düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan A.K. ile V.P.'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. A.K. savcılık talimatı ile emniyetten serbest kalırken, Ukrayna kökenli V.P. adlı böbrek hastası ise aynı gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan P. hakkında adli kontrol hükmü uygulanarak salıverildi.

Öte yandan bu iki kişiye organ nakli için aracılık ettiği iddia edilen şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

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Son dakika haber: İstanbul'da organ nakli operasyonu: Ukrayna ve Rus kökenli 2 kişi gözaltında Son dakika haber: İstanbul'da organ nakli operasyonu: Ukrayna ve Rus kökenli 2 kişi gözaltında Bakan Akar'dan, 'Tahıl Koridoru' Açıklaması: 'İstanbul'da Bir Harekat Merkezi Kurulması Konusunda Genel Bir Anlayış Birliği Var' Bakan Akar'dan, 'Tahıl Koridoru' Açıklaması: 'İstanbul'da Bir Harekat Merkezi Kurulması Konusunda Genel Bir Anlayış Birliği Var'
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da organ nakli operasyonu: Ukrayna ve Rus kökenli 2 kişi gözaltında - Son Dakika

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