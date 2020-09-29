İstanbul'da sağanağın etkisini devam ettirmesi bekleniyor - Son Dakika

İstanbul'da yaşanan sağanağın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin 16.00'ya kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada yağış geçişlerinin kuvvetli olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması beklenirken meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

- En fazla yağış Güngören'de

AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul'da sabah saatlerinde Silivri Çatalca ve Arnavutköy'de başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'na yayıldığı hatırlatıldı.

Kuvvetli yağış geçişleriyle yerel dolu yağışı gözlendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kuvvetli gök gürültülü sağanak sonucunda kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde, en fazla yağış, metrekareye 27 kilogramla Güngören, 17 kilogramla Kağıthane, 16 kilogramla Göztepe, 15,8 kilogramla Hadımköy istasyonlarında ölçülmüştür. Yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul İtfaiyesi, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm Ekipleri yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale etmektedir."

AKOM ayrıca Kadıköy ve çevresi dolu yağışı sebebiyle ev ve araç hasarı ihbarları, Arnavutköy Mimar Sinan Caddesi üzeri Pazar yeri su baskını, Tantavi Tüneli, Bahçelievler Vali Recep Yazıcıoğlu Tüneli, Haliç Köprüsü üzeri, Topkapı Ulubatlı alt geçit ve Sarıyer tünel girişi Bahçeköy istikametinde göllenmeler yaşandığını aktardı.

Açıklamada, Avrupa Yakası'nda devam eden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin il genelinde önümüzdeki 3 saat boyunca devam edeceği tahmin edildiği kaydedildi.