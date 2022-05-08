İstanbul'da "savcı-hakim" numarasıyla vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıranlar yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da "savcı-hakim" numarasıyla vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıranlar yakalandı

08.05.2022 12:25

İstanbul'da kendilerini savcı-hakim olarak tanıtıp vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıran iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da kendilerini savcı-hakim olarak tanıtıp vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıran iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırıcılık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı çalışmalar sonunda yaklaşık değeri toplamda 1,5 milyon TL olan 5 farklı eylem yaptıkları tespit edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahısların eşkallerini tespit eti. Şüpheli şahısların paraları Fatih'te bulunan döviz bürosu üzerinden transfer ettiklerinin anlaşılması üzerine bahse konu iş yerinde yapılan aramalarda 18 bin 135 TL, 24 bin 871 dolar 2 bin 555 euro ele geçirildi. Konularla ilgili Mehmet C. K. ve Cihan P. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, dolandırıcılık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul'da savcı-hakim numarasıyla vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıranlar yakalandı
İstanbul'da savcı-hakim numarasıyla vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıranlar yakalandı
İstanbul'da savcı-hakim numarasıyla vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıranlar yakalandı
İstanbul'da savcı-hakim numarasıyla vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıranlar yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'savcı-hakim' numarasıyla vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıranlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "savcı-hakim" numarasıyla vatandaşları 1,5 milyon TL dolandıranlar yakalandı - Son Dakika
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