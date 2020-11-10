Vali Yerlikaya: "İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı" - Son Dakika

Vali Yerlikaya: "İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı"

10.11.2020 20:39

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulamasının ve "Sabahtan öğlene kadar indirim"in başladığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulamasının ve "Sabahtan öğlene kadar indirim"in başladığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı. İlk uygulayan ilçelerimizden Esenler'de, Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Pazarcılar Odası Başkan Vekili M. Emin Tanış ile Adem Baştürk Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ettik." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Vali Yerlikaya ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun pazar yerindeki incelemesi ve burada yaptıkları açıklamaların yer aldığı bir görüntü de yer aldı.

Vali Yerlikaya, görüntüde yer alan açıklamasında, "Koronavirüs önlemleriyle ilgili pazarcı kardeşlerimiz ve buraya gelen hemşehrilerimizin davranışlarını, kendi önlemleriyle ilgili bu hassasiyete riayetlerini gözlemlemeye geldik. Biliyorsunuz İstanbul'da 462 semt pazarımız var ve bunların şehrimize hizmetinin önemi çok büyük. Geçen hafta sonu İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz Bey, Pazarcılar Odası Başkanımız Mesut Şengün Bey ile beraber oturduk, istişare ettik. Bu 50 bin arkadaşımız, İstanbul gibi dünyanın 14. büyük metropolünde 16 buçuk milyon hemşehrimizle devamlı karşı karşıya ve onlara hizmet veriyor. Artık onlar da HES kodunu uygulasın." diye konuştu.

Pazarda HES kodu uygulamasının yeni olduğunu ve bu uygulamaya katılan pazarcı esnafına teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün gezmiş olduğumuz pazardaki arkadaşlarımızın her biri, odamızla, belediyemiz ve kaymakamlığımız, valiliğimizin koordinasyonunda el birliğiyle artık HES koduyla çalışan ve bunu da müşteri ve hemşehrilerine deklare eden bir pazarda gezdik. Bu yeni bir uygulama. Bu uygulamaya destek olduklarından, katkı verdiklerinden dolayı pazarcı kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar.

Bu ikincisi belki daha da cezbedici. O da şu, bütün semt pazarlarımızda akşama doğru 16.00 ile 19.00 kapanma saatleri arasında bir yoğunluk oluyor. Bunu önleyebilmek için yine odalarımızda şunu paylaştık, 'Sabah saat 07.00 ile öğlen saat 13.00'e kadar bir indirim yapalım, buna var mısınız?' dedik oda başkanlarımıza. Onlar da sağolsunlar, 'Hiç merak etmeyin Sayın Valim, biz odamıza kayıtlı olan 20 bin pazarcı kardeşimizle hasbihal edeceğiz, var olduğumuzu İstanbulumuza, aziz şehrimize göstereceğiz.' dediler."

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise "Sayın Valimizin İstanbul ile ilgili ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesince ilk uygulamaya başlayan belediye ve kaymakamlıktan bir tanesi olduk. Bundan sonra Esenler'deki bütün pazarlarda, pazarcılarımızdan HES kodu arıyoruz ve HES kodu olmayanlara da pazar kurdurmuyoruz. Pandemi süreci, toplumsal olarak hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir konudur. Bu konuda İstanbul Valiliğimizin öncülüğünde ortaya konulan bütün vizyonları en hızlı şekilde harekete geçirmeye hazırız." dedi.

Vali Yerlikaya: İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı
Vali Yerlikaya: İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı
Vali Yerlikaya: İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı
Vali Yerlikaya: İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya: 'İstanbul'da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı' - Son Dakika


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