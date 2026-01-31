İstanbul'da Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı - Son Dakika
İstanbul'da Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı

31.01.2026 17:35
İBB, 2 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceğini bildirdi.

(İSTANBUL) - İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların 2 Şubat Pazartesi itibarıyla 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceği, sağanak yağış ve  fırtına ile kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin ise 4 Şubat Çarşamba gününe kadar süreceği uyarısı yapıldı.

AKOM'un açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki çarşambaya kadar etkili olması beklenen aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibari ile 5 derecelerin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Pazartesi sabahı saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızın kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

İstanbul Valiliği de uyarıda bulundu

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 günlük hava durumu değerlendirmesini paylaşarak, İstanbul'da hava sıcaklığının pazar gününden itibaren azalacağına dikkati çekti.

İstanbul Valiliği'nin paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul'da hava sıcaklığı Pazar gününden itibaren azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul'da önümüzdeki 4 gün boyunca havanın:

*Cumartesi (31.01.2026) çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklığın 10 °C olması bekleniyor.

*Pazar (01.02.2026) çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 5 °C, en yüksek sıcaklığın 8 °C olması bekleniyor.

*Pazartesi (02.02.2026) çok bulutlu, aralıklı olarak yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması, en düşük sıcaklığın 6 °C, en yüksek sıcaklığın 8 °C olması bekleniyor.

*Salı (03.02.2026) parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 2°C, en yüksek sıcaklığın 7 °C olması bekleniyor.

Rüzgarın, 01.02.2026 (Pazar) ve 02.02.2026 (Pazartesi) gece saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, 01.02.2026 Pazar ve 02.02.2026 Pazartesi günleri il genelinde yerel kuvvetli yağışlar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

