İstanbul'da sokak ortasında intikam cinayeti kamerada: 10 yıl önce de birini öldürmüş - Son Dakika
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İstanbul'da sokak ortasında intikam cinayeti kamerada: 10 yıl önce de birini öldürmüş

21.11.2022 09:48
İstanbul'da sokak ortasında intikam cinayeti kamerada: 10 yıl önce de birini öldürmüş

Beyoğlu Kulaksız'da 39 yaşındaki bir şahsın, seyyar satıcıdan salep aldığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Kulaksız'da 39 yaşındaki bir şahsın, seyyar satıcıdan salep aldığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın 10 yıl önce adliye meydanında çıkan çatışmada 31 yaşındaki bir genci öldürdüğü ve tutuklandığı belirlendi. İlk bilgilere göre intikam cinayetine kurban giden şahsın bir süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilirken, polis sahte plaka kullanan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Beyoğlu Kulaksız'da dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda sokak üzerindeki seyyar satıcının yanına gelen Murat Fırat Canlı (39), buradan salep almak istemiş, Canlı, seyyar satıcı Hasan Karakaya'dan salep aldığı esnada sokağa giren bir otomobilin içerisinden açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Canlı boynuna isabet eden kurşunla yere yığılırken, seyyar satıcı Karakaya ise sol kolundan hafif şekilde yaralandı.

İntikam cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan o silahlı saldırının ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Murat Fırat Canlı sokak üzerindeki seyyar satıcının yanına geliyor. Canlı burada salep almak isterken, bir otomobil sokağa giriyor. Saldırganlar Canlı'nın yanından geçerken araçtan silahla ateş açıyor. Saldırı sonucu Canlı yere düşerken, saldırganlar ise aracın içerisinde hızla kaçıyor. Sesleri duyan vatandaşlar da panikle etrafa kaçışıyor.

Saldırıda seyyar satıcı kolundan yaralandı

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakaya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Karakaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri Canlı'nın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırganlar araca sahte plaka takmış

Olayın ardından teyakkuza geçen polis ekipleri de, başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda saldırının mavi renkli bir otomobille gerçekleştirildiği ve plakasının da sahte olduğu tespit edildi.

Öldürülen şahıs cezaevinden izinli çıkmış

Ayrıca öldürülen Murat Fırat Canlı'nın emniyette "kasten yaralama", "kasten öldürme" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, bir süre önce de tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak ve olayı gerçekleştirip kaçtıkları aracı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

10 yıl önceki çatışmada bir genci öldürmüş

Öte yandan saldırıda öldürülen Murat Fırat Canlı'nın, 8 Mayıs 2012 tarihinde Şişli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 20 Temmuz 2011 tarihinde Hasköy'de Volkan Çağlayan tarafından öldürülen Ömer Koçoğlu'nun cinayet davasının ardından çıkan silahlı kavgada, Koçoğlu'nun arkadaşı Tahsin Pınar'ı (31) silahla göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan Murat Fırat Canlı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan kavga ve silahlı çatışma ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından görüntülenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sokak ortasında intikam cinayeti kamerada: 10 yıl önce de birini öldürmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sokak ortasında intikam cinayeti kamerada: 10 yıl önce de birini öldürmüş - Son Dakika
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