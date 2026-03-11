İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
11.03.2026 19:09  Güncelleme: 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Haber Videosu

İstanbul'un en işlek noktalarından birinde, akan trafiği adeta bir film platosuna çeviren evlilik teklifi, yolu bir anda kilitledi. Lüks aracıyla yolu kesen bir gencin sevgilisine yaptığı meşaleli sürpriz, arkasında uzun bir araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Öfkeli sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Mega kent İstanbul'da akan trafikte yolu keserek evlilik teklifi yapan bir gencin görüntüleri, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Lüks aracıyla yolu trafiğe kapatıp, meşaleler eşliğinde diz çökerek yüzüğünü müstakbel eşine sunan damat adayı trafikteki diğer sürücüleri hayli öfkelendirdi.

TRAFİK BİR ANDA DURDU

İstanbul'un işlek caddelerinden birinde kaydedilen görüntülerde, bir gencin aracını yolun tam ortasında durdurduğu görülüyor.

Araçtan inen arkadaşları tarafından yakılan meşaleler arasında sevgilisinin önünde diz çöken genç, romantik bir an yaşatmayı hedeflerken trafiği tamamen felç etti.

SÜRÜCÜLER TEPKİLERİNİ KORNA ÇALARAK GÖSTERDİ

O anlarda kameraya yansıyan en dikkat çekici detay ise, arkada beklemek zorunda kalan sürücülerin tepkisiydi. Bazı sürücülerin çaldığı kornalar, evlilik teklifi videosunun fon müziği haline geldi.

Beklemediği bir anda beklemediği şekilde evlilik teklifi alan genç kız iseşaşkınlığını gizleyemedi. Mutluluğu her halinden belli olan genç kız "Evet " diyerek, müstakbel eşine sarıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun sosyal medya platformlarında hızla yayılmasıyla birlikte binlerce yorum yapıldı. Tartışmanın tarafları, "Kendi mutluluğunuz için binlerce insanın hakkına giremezsiniz. Bu romantizm değil, trafik terörü ve bencilliktir." diyenlerle "Gençlerin bu mutlu anına biraz hoşgörü gösterilmeli, hayat zaten yeterince stresli." diyenler oldu.

Öte yandan benzer olayların ardından emniyet güçlerinin "trafik akışını engellemek" ve "kamu düzenini bozmak" suçlarından cezai işlem uyguladığı biliniyor.

Şehir Hastanesi, İstanbul, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    gerdeğe sanki ben gireceğim. bu ne yav 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:33
Rojin Kabaiş’in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:44:54. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.