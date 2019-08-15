İstanbul'da UEFA Süper Kupa Liverpool'un

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşılaştı.

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.

Penaltılar Liverpool: Firmino (+), Fabinho (+), Origi (+), Alexander Arnold (+), Salah (+) Chelsea: Jorginho (+), Barkley (+), Mount (+), Emerson (+), Abraham (-)

Stat: Beşiktaş Park Hakemler: Stephanie Frappart xxx, Manuela Nicolosi xxx, Michelle O'Neill xxx, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem) Liverpool: Adrian xx, Joe Gomez xx, Joel Matip xx, Virgil van Dijk xx, Andy Robertson xx (Alexander Arnold dk. 91 x), Fabinho xx, James Milner xx (Wijnaldum dk. 64 x), Jordan Henderson xx, Oxlade Chamberlain xx (Firmino dk. 46 xx), Sadio Mane xxx (Origi dk. 103 x), Mohamed Salah xx Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Hoever, Kelleher, Elliott Teknik Direktör: Jürgen Klopp Chelsea: Kepa xx, Cesar Azpilicueta xx, Kurt Zouma xx, Andreas Christensen xx (Tomori dk. 85 x), Emerson xx, N'Golo Kante xx, Jorginho xxx, Mateo Kovacic xx (Barkley dk. 102 x), Christian Pulisic xx (Mount dk. 74 x), Pedro xx, Olivier Giroud xxx (Abraham dk. 74) Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour Teknik Direktör: Frank Lampard Goller: Giroud (dk. 36), Jorginho (dk. 11 pen.) (Chelsea), Mane (dk. 48 ve 95) (Liverpool) Sarı kartlar: Henderson, Alexander Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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