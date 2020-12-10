İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

10.12.2020 13:49
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Başakşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başakşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta 21.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde alıcısı olduğu gerekçesiyle Yahya T. (23) ve Barbaros T. (31) ile satıcı olduğu düşünülen Tayfun Ç. (25), Mehmet Salih E. (34), Onur G. (31) ve Murat T.'yi (36) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında 33,6 gram bonzai, 4,7 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu hap, cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 430 lira, fön makinesi, kahve makinesi ve ses topu ele geçirildi.

Yahya T. ve Barbaros T.'nin paraları olmadığı için fön ve kahve makineleri ile ses topunu uyuşturucu madde satın alma karşılığında şüphelilere verdikleri belirlendi.

"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılan Yahya T. ve Barbaros T. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Salih E. ve Onur G. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti, Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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