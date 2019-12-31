İstanbul'da yılbaşı heyecanı - Son Dakika
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İstanbul'da yılbaşı heyecanı

5 saat önce

İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere farklı ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor.

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İstanbullular ve turistler, yeni yılı başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere farklı ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerle karşılamaya hazırlanıyor.

Daha önce duyurulan ve belirli yerlere kurulan arama noktalarından geçenlerin Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelişleri devam ediyor.

Bazı kişilerin şarkılar söylediği ve küçük gruplar halinde eğlendiği görülürken, söz konusu alanlarda kalabalık artıyor.

Ayrıca, yılbaşını Şişli'de karşılamak isteyenler, Şişli Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Caddesi'nde kurulan sahne etrafında toplanmaya başladı. Polislerin kutlamalara katılmak isteyenler için geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Beşiktaş'taki etkinlikler

Yeni yılı Beşiktaş'ta karşılamaya hazırlanan vatandaşlar da merkezi noktalarda yoğunluk oluştururken, güvenlik güçleri de bölgede tedbirleri arttırdı.

Trafikte emniyet kemeri kontrolü ile sürücülerin alkol kontrollerini yapan polis, yoğun bölgelerde de şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştiriliyor.

Yeni yıl sebebiyle Barbaros Parkı'nın ışıklandırıldığı, çoğunun vitrininde Türkçe ve İngilizce "Mutlu yıllar" yazılı çarşı merkezindeki iş yerlerinde ise alışveriş yoğunluğu olduğu görüldü.

Ayrıca, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020 Sokak Festivali etkinliğinin olumsuz hava koşulları gerekçesiyle ertelendiği açıklandı.

Vatandaşlar, Ortaköy Meydanı'nı ise şimdiden doldurdu. Polis ekipleri, meydanın iki girişinde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, ekipler tarafından arandıktan sonra alana alınıyor. Meydanda kurulan platformdan müzik yayını yapılırken, ışıklandırmalar güzel görüntüler oluşturuyor.

Kadıköy'de ise başta Bağdat Caddesi, Altıyol, Boğa ve Rıhtım Meydanı olmak üzere merkezi yerlerde vatandaşlar bir araya gelmeye başladı.

Polis, bu noktalarda geniş güvenlik önlemi aldı.

İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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