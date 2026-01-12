İstanbul'da Zincirleme Kaza: Geri Giden Araç Duramadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'da Zincirleme Kaza: Geri Giden Araç Duramadı

İstanbul\'da Zincirleme Kaza: Geri Giden Araç Duramadı
12.01.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta fren yerine gaza basan sürücü, geri geri giderek zincirleme kazaya neden oldu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, iddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü, hızla geri geri giderek ilk önce seyir halindeki taksiye ardından park halindeki otomobile ve sonra da inşaat halindeki binaya çarparak durdu. Çarptığı ağacı da deviren sürücünün hafif şekilde yaralandığı inanılmaz kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ulus'ta yaşandı. İddiaya göre otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Hızla geri geri giden otomobil ilk önce seyir halindeki taksiye ardından ağaca ve park halindeki otomobile, sonunda da inşaat halindeki bir binaya çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle binanın camları ve demir korkulukları da zarar gördü. Olayda otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnanılmaz kaza saniye saniye kameraya yansıdı

Öte yandan fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü, geri geri giderek zincirleme şeklinde karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla geri geri giden otomobil ilk önce seyir halindeki otomobilin arkasına ardından ağaç ve park halindeki otomobile ve binaya çarptığı görüldü.

Hasar gören binanın güvenlik görevlisi Selim Ünaldı, "Araba geri geri gelirken hızlandı. Araba otomatik vitesmiş. Sürücü fren yerine gaza basmış. Süratli bir şekilde gelip buradaki korkuluklara ve duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle arkadaki binanın camları patladı. Araçlara da vurdu. Yolda seyir halindeki taksiye de vurdu. Sürücü hastaneye kaldırılmış. Başka kimseye bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş, Yerel Haberler, Beşiktaş, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, İnşaat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da Zincirleme Kaza: Geri Giden Araç Duramadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:48:17. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Zincirleme Kaza: Geri Giden Araç Duramadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.