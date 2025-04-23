İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Gündem

İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

Geniş Video İzle

İstanbul'da meydan gelen 6.2'lik deprem sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Deprem anından itibaren 112'ye gelen çökme ihbarı yok" dedi.

23.04.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Büyük paniğe neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

"112'YE GELEN ÇÖKME İHBARI YOK"

Bu açıklamasından dakikalar sonra canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Deprem anından itibaren 112'ye gelen çökme ihbarı yok" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İLK SARSINTI 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM FENA SALLADI

Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

İstanbul\'daki 6.2\'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya\'dan ilk açıklama
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

İçişleri Bakanı, Doğal Afetler, Ali Yerlikaya, İstanbul, Politika, Gündem, Deprem, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Gündem İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • 1905unal:
    Bakan iyiki açıklamış,ya açıklamasaydı mazallah neler olurdu 68 152 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    inşallah yıkım olmamıştır 142 4 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    ALLAH beterinden korusun 90 2 Yanıtla
  • Burak üstün:
    evden dışarı çıktık boş arazi bile yok insanlar binaların arasında bekliyor 86 3 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Geçmiş olsun İstanbul 59 2 Yanıtla
  • Paravan Hesap:
    Depremleri her tür felaketi AKP ve Tayyip Erdoğan felaketi ganimete çevirir aynen Kızılay'ın yaptıkları gibi. Toplanan yardım paraları horra kasalarına... 16 22 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Geçmiş olsun İstanbulum 35 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    isi Allah a havale etmek yine yukleniyor... Mevlam diyor ki ya beyin ya sonuc kacinilmaz... ne yapalimyani elin japonyasi vs diye ornekler mi verelim.. biktim ben bu tiplerin surekli ajitasyon ve manevi degerlere surekli halka sus payi hibi sarilislarina.. ciddi olin beyler ciddi.. babaanne nasihatlari ile olacak seyler degil bunlar.. 6.2 .. ya sonrasi.. ona kadee buna baska bir sey diye diye .. kader ( mizan demek ) ayette doyor biz her seyi bir mizana gore yarattik.. ee olcuyorsun biciyorsun mizani goruyorsun ama tik yok. Allah korisun vs laklaklari.. tovbe yarabbim ne kadar ciddi bir sey 20 milyon insan var 20. 23 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Geçmiş olsun istanbul bu tür doga olayları insan ogluna ölümü hatırlatmak içindir ölümsüz gibi yaşıyoruz ya 19 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Japonya gibi riskli fay hattında yaşıyoruz eğer japonya gibi inşaa edemez isek Türkiyeyi Maalesef Daha çok kötü Acı günlerimiz olacak 18 1 Yanıtla
  • Banu Baltaci:
    Başıboş köpekler yapmıştır ya, hı!!!? Niye öyle bir açıkşalama yapılmamış ki? Hayret! 6 6 Yanıtla
  • Coronaci :
    Suanda istanbul iyi gibi lakin baya siddetliydi sokaklara dokulduk biraz daha siddetli olsaydi napardik bilmiyorum bu bile aklimizi fazlasiyla aldi ALLAH beterinden korusun... 3 0 Yanıtla
  • Aydın Güngör:
    Böyle bir durumda bari siyaset yapmayın. 1 1 Yanıtla
  • osurgan55:
    insanlar depremden kaçmak için sokağa çıktı ama ne fayda hiç boş alan yok insanlar bina altlarında maraş gibi olsa millet depremden kurtulsa enkazdan kurtulamz dı 1 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Konut fyatları noldu... düştü mü...hani dolar euro yükselince çıkıyor ya...deprem olunca alan satan olmaması lazım..yalan mı..eğer olmuyorsa bi yerde birileri milletle dalga geçiyor salak yerine koyuyor demektir... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
Ev hapsi verilen Mahir Polat’tan endişe verici haber Ev hapsi verilen Mahir Polat'tan endişe verici haber
Fenerbahçe’de 11 futbolcunun bileti kesildi Fenerbahçe'de 11 futbolcunun bileti kesildi
Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
Sivas’ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2’si ağır 14 yaralı Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 2'si ağır 14 yaralı
Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti At üstünde kalp krizi geçiren cirit sporcusu hayatını kaybetti
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz yayınlanacak Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz yayınlanacak
Putin’in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
18:39 Gümüşhane’de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı Gümüşhane'de heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı
18:38 Dursun Özbek’e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi Dursun Özbek'e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi
18:35 Hindistan’da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü Hindistan'da turistlere silahlı saldırı: 26 ölü
18:28 Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum Donald Trump: Gazze inanılmaz önemli bir gayrimenkul, İsrail orayı niye bıraktı anlamıyorum
18:16 Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü Esnaf, yere yatırdığı kişiyi acımasızca dövdü
18:15 Avrupa’nın devleri bu yıldızın peşinde 50 milyon euroyu veren anında alır Avrupa'nın devleri bu yıldızın peşinde! 50 milyon euroyu veren anında alır
17:53 Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu
17:49 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı davasında tutuklama talebi rededild
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 14:16:41. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.