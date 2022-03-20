İstanbul'daki Azerbaycanlılar Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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İstanbul'daki Azerbaycanlılar Nevruz Bayramı'nı kutladı

20.03.2022 16:31
İstanbul'daki Azerbaycanlılar Nevruz Bayramı'nı kutladı

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneği (İSTAD) üyeleri ile bazı vatandaşlar, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneği (İSTAD) üyeleri ile bazı vatandaşlar, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kadıköy'deki dernek binasında yapılan kutlamaya İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlılar ile Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Ataşesi Şehriyar Cafarov da katıldı.

Kutlamada konuşan İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, nevruzun 4 bin yıllık bir Türk bayramı olduğunu söyledi.

Karakoyunlu, 2022 yılında dünyaya barış gelmesini ve insanların barış içinde yaşamasını dileyerek, "Bunun için burada ateşten atlıyoruz. Bu bir Türk geleneğidir. Aynı zamanda baharın gelişini, bereketi kutluyoruz. Bu yıl barış getirsin, herkes birbirine gülerek baksın." dedi.

Kutlamaya katılanlar, derneğin bulunduğu sokakta yakılan ateşin üzerinden atladı, Türklerin Ergenekon'dan çıkısını simgeleyen örste demir dövdü.

Azerbaycan'ın yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, sokaktan geçen vatandaşlara meyve ikram etti.

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Nevruz Bayramı, Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Azerbaycanlılar Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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