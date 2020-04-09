Son Dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek - Son Dakika

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu'nun paylaştığı detaylara göre; İstanbul'da yaşayan vatandaşlar cep telefonlarına gelen kod ile eczaneye giderek maskelerini ücretsiz olarak alabilecek.

PTT'NİN SÜRECİNDEN AYRI

İstanbul Eczacı Odası'nın İstanbul'daki eczaneler üzerinden bedava maske dağıtılacağını açıklamasının ardından PTT üzerinden dağıtılan maskelerin akıbeti merak konusu oldu. Haberler.com'un edindiği bilgiye göre; İstanbul Eczacı Odası'nın bedava maske dağıtımı süreci PTT'nin evlere bedava maske dağıtımı sürecinden ayrı olarak işleyecek.

KOD GELMEDEN ECZANEYE GİTMEYİN

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu sürecin diğer detaylarını da şu şekilde açıkladı: "Vatandaşlara bedelsiz olarak ulaştıracak maskelerin eczaneler üzerinden ulaştırılması kararı alındı. Uygulama şu şekilde olacak; Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'daki 3 büyük dağıtıcıya maskeler yollanacak. Gönderimler tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşların cep telefonlarına mesaj olarak bir kod ulaştıracak. Vatandaşlarımız bu kodla eczanelere uğrayıp maskeleri temin edebilecekler. Vatandaşlarımızdan ricamız: kodları gelmeden eczanelere gitmemeleri. Çünkü henüz dağıtım tamamlanmamış demektir."