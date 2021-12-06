İSTANBUL'DAKİ ESRARENGİZ KOKU SIRRINI KORUYOR - Son Dakika

İSTANBUL'da dün özellikle Kartal, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da sahille yakın yerlerde yayılan koku tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar koku için İBB ve İstanbul Valiliği'ne sosyal medya hesaplarından başvuruda bulundu. İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını açıkladı

Maltepe'de sahilde yürüyüş yapan Sadık Ünal, "Batan gemiden zannettim. Ondan benzin sızıyor zannettim. Kaç gündür benzin kokusu geliyor. Ama nereden geldiğini bilmiyorum. Sahil şeridinde buraya kadar geldiğim zaman daha çok kokuyordu. Bugün o kadar değil ama bir kaç gündür devamlı benzin kokusu vardı" dedi. Sahildeki bir işletmede çalışan bir kişi, "Saat öğlen gibiydi çok ağır bir gaz kokusu meydana geldi. Korktuk burada bir esnaf olduğumuz için. Hiçbir şekilde bir şey yapamadık. Çok korktuk. Bir şekilde müdahale ettiler ama hala bir gaz kokusu gün içerisinde devam etti. Gemiler battığı için gemilerden kaynaklanıyor olabilir. Denizlerimiz çok pis ondan da geliyor olabilir. İGDAŞ'ı aradık ihbarda bulunduk. Geldiler araştırma yaptılar bundan dolayı olmadığını söylediler. Ama bizce seyir halinde giden gemilerden kaynaklanıyor bu sorun" diye konuştu. Dün ailesiyle birlikte sahile gelen Yıldıray Çınar 'Bizde sahilde fark ettik. Sahilde oturduğumuz yerlerde birkaç kişiye sorduk. Ne kokusu bu diye. Onlar da bilemedi ne kokusu olduğunu, dün akşam Marmara denizinden bir gemi geçmiş ondan kaynaklı olduğunu söylediler. Bugün ise o koku yok sahilde' ifadelerini kullandı.

Kartal sahilde dün kahvaltı yapan İdris Bayram da "Sahil kesimlerinde ciddi bir derece koku hissediyordu. Bugün o koku ise yok. Koku çok ciddi bir şekilde rahatsız ediciydi. Aynı doğalgaz kokusuna benziyordu. Sahilde bile maskemi kapatmak zorunda kaldım" diye konuştu.