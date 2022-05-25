İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi - Son Dakika
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İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi

25.05.2022 22:09

RİZE Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen '12'inci Rize Tanıtım Günleri' başladı.

RİZE Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen '12'inci Rize Tanıtım Günleri' başladı. Etkinlik kapsamında helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi yapıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda saat 19.00'da düzenlenen törenle başlatılan etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra Rize ve İstanbul'dan çok sayıda belediye başkanı katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açılış konuşmasında "AK Parti'nin 20 yılda neler yaptığını görmek için Rize'ye bakmak yeterli. Türkiye'yi baştan sona değiştirdik, dönüştürdük. Rize'deki dönüşüm her ilde mevcut. Bu dönüşüm için güçlü bir liderlik lazım. Öncü lazım. İmkanları rasyonel kullanmak lazım. Terlemek lazım. Bizler gece-gündüz demeden liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ter dökerek, koşarak, milletin dertleriyle dertleniyoruz" dedi.

Program sonunda GPS takılı bir çay torbası helyum balonuyla gökyüzüne salındı. Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform, çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek. Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.


İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi
İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi
İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi
İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi
İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi
İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi
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Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'daki Rizeliler balonla uzaya Rize çayı gönderdi - Son Dakika


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