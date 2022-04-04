İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna - Son Dakika
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İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna

04.04.2022 11:37
İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, beklenen "büyük İstanbul depremi" ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. Görür, 7.2'lik bir depremle 48 bin binanın yıkılabileceğini ve 320 bin kişinin ölümle burun buruna geleceğini dile getirdi.

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global'de yayımlanan ve Okan Bayülgen'in sunduğu 'Muhabbet Kralı' programına konuk oldu.

İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna

Programda, beklenen İstanbul depremine ilişkin konuşan Görür, depremle ilgili korkutan senaryoyu açıkladı.

Beklenen depremin sahil kesiminde daha çok hissedileceğinin altını çizen Görür, İstanbul'da hasar görebilecek bina sayısına ve kaç insanın yaşamını yitirebileceğine yönelik tahminlerde bulundu.

"DEPREM 9 ŞİDDETİNDE OLACAK VE 48 BİN BİNA YIKILACAK"

İstanbul'da 7.2'lik bir depremle 48 bin binanın yıkılabileceğini ve 320 bin kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Görür, depremin şiddeti hakkında da tahminlerde bulundu.

İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna

Depremin 9 şiddetinde hissedileceğini söyleyen Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmalarındaki verilere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"10 BİN RAKAMI HALKI ALDATMAK"

İBB'nin yaptığı çalışmaya göre 320 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu söyleyen Görür, bazı uzmanların beyanlarında 10 bin insanın öleceğini söylenmesini ise "halkı aldatmak" olarak yorumladı.

Görür, "Bazı insanlar çıkıyor, herhalde öyle söylettiriliyor 'İstanbul'da deprem olunca 10 bin kişi ölür.' Halkı rahatlatmak nasıl rahatlatmaksa... Bu halkı aldatmaktır" dedi.

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Naci Görür, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

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