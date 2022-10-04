İstanbul Devlet Tiyatroları yeni sezona geniş repertuvarla başladı - Son Dakika
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İstanbul Devlet Tiyatroları yeni sezona geniş repertuvarla başladı

04.10.2022 15:35
İstanbul Devlet Tiyatroları yeni sezona geniş repertuvarla başladı

İstanbul Devlet Tiyatroları (DT) sezonun ilk prömiyerini bu akşam gerçekleşecek "Don Kişot'un Maceraları" eseriyle yapıyor.

İstanbul Devlet Tiyatroları (DT) sezonun ilk prömiyerini bu akşam gerçekleşecek "Don Kişot'un Maceraları" eseriyle yapıyor.

Yeni sezona ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, geçen yıldan devam eden 38 tane oyun olduğunu, yeni oyunlarla bu sayının sezon sonuna kadar artacağını belirterek, "Bayağı yüklü bir repertuvar. Yaklaşık on oyun daha ekleyeceğiz bunlara. Artık pandeminin de etkisinden kurtularak daha kalabalık ve büyük prodüksiyonlara yöneldik." dedi.

Karslıoğlu, Tarıq Ali'nin yazdığı, Nurullah Tuncel'in yönettiği "Don Kişot'un Yeni Maceraları" isimli eserin Mecidiyeköy Büyük Sahne'de gösterileceğini aktararak, oyunun Avrupa'nın Müslümanlara, çingenelere, kendinden olmayanlara nasıl yaklaştığını ve sergilenen kapalı ırkçılığı anlatan ilginç bir eser olduğunu dile getirdi.

"Bir Ruhun Hikayesi" adlı tek kişilik oyunun da bu sezon sahnelenecek ilk eserlerden olduğunu söyleyen Karslıoğlu, şu bilgiler verdi:

"7 Kadın müzikali var. Süprizi öncelikle söyleyim. Süreyya Operası Sahnesi'ni ayda bir hafta kullanmaya başlıyoruz İstanbul DT olarak. Bu bizim için çok önemli bir şeydi, en büyük hayallerimizden biriydi. İstanbul DT'de idareci olduğumdan beri benim de en büyük hayallerimden biri; bir Kadıköylü olarak, Süreyya operasında İstanbul DT'nin yer almasıydı. Bu sene bu gerçekleşiyor. Her ayın ilk haftası, Süreyya operasında bir müzikli oyunumuzu oynayacağız. Ayrıca oraya da uygun olarak bir müzikal çalışmaya başlıyoruz; Tango Pera. Tekst çalışmaları devam ediyor. Rahmetli Ragıp Ertuğrul'un yazdığı bir müzikal. Müziklerini Burhan ve Gökhan Şeşen kardeşler yapıyor. Müzikleri hazırlanıyor. Büyük ihtimalle ocak ayı gibi sahnelenecek."

Rumuz Goncagül, İstanbul'da sahnelenecek

Kubilay Karslıoğlu, kendisinin yönettiği, Bertolt Brecht'in "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı eserin de hazırlıklarına başlandığını, 4 Kasım'da izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Yeni yazarların oyunlarına da repertuvarda yer verdiklerinin altını çizen Karslıoğlu, "Gökhan Kocaoğlu'nun yöneteceği, 'Bence Katil Öldürdü' adlı komedi oyunu, Kurtcebe Turgul'un yazdığı bir romandan yine kendisinin oyunlaştırdığı bir eser. Bunlar DT sahnelerinde dünya prömiyerleri yapacak." ifadelerini kullandı.

Karslıoğlu, repertuvarda klasik bir Türk eserine de yer vermek istediklerine dikkati çekerek, Oktay Arayıcı'nın unutulmaz eseri "Rumuz Goncagül"ün Timur Selçuk'un müzikleri ve Zafer Algöz rejisiyle sahneleneceğini kaydetti.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile AKM'de iki kurumun sanatçılarının beraber sahne alacağı bir müzikal üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekleyen Karslıoğu, "AKM bize çok büyük bir ivme, büyük bir hız kazandırdı. (İDOB ile) Tekrar bir araya gelmeye başladık. Artık aynı mekanları paylaşıyoruz. Doğal olarak bir araya gelince de ortak proje üretme isteğimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Civan Canova'nın bir oyunu sezon içinde izleyiciyle buluşacak

Kubilay Karslıoğlu, ağustos ayında yaşamını yitiren Civan Canova için de sanatçının bir oyununu sahneleyeceklerini dile getirdi.

Canova'nın çok iyi bir tiyatrocu olduğunun altını çizen Karslıoğlu, şunları söyledi:

"İyi bir oyun yazarı, çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir ressamdan bahsediyorum. Bizde de oyunları oynanmış, edebi kurulumuzdan geçmiş pek çok oyunu var. Biz tekrar ona sevgimizi göstermek üzere bir oyununu oynamak istiyoruz. Hangi oyununu oynayacağımıza karar vermedik ama pek çok güzel oyunu var. Onlardan birini seçeceğiz ve bu sene mutlaka Civan'ın bir oyunu İstanbul DT'de oynayacak."

Karslıoğlu, sezon boyunca yaklaşık 15 oyunun daha repertuvara ekleneceğine işaret ederek, 50'nin üzerinde oyunun seyirciyle buluşacağını dile getirdi.

Kültür Yolu Festivalleri'ne, İstanbul DT'nin oyunlarıyla katılacağını dile getiren Karslıoğlu, Diyarbakır'da Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği "Limon" oyununun, Ankara'da "Alyoşa" ve "Seneye Bugün" oyunlarının, Çanakkale'de ise bir çocuk oyunu ile sürpriz bir etkinlikle festivalde yer alacaklarını aktardı.

Kubilay Karslıoğlu, salgının etkileri dolayısıyla biraz endişeli başladıkları önceki sezonu yüzde 80 dolulukla tamamladıklarını, sezon boyunca birçok kez turne programına da katıldıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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