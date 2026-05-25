İstanbul, dünyanın en büyük sıfır atık forumuna ev sahipliği yapacak
İstanbul, dünyanın en büyük sıfır atık forumuna ev sahipliği yapacak

25.05.2026 13:15
İstanbul’da 5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, 180’den fazla ülkeden binlerce üst düzey katılımcıyı bir araya getirecek. Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilecek forumda iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları küresel ölçekte masaya yatırılacak.

İstanbul, çevre ve iklim diplomasisinin en büyük uluslararası buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Emine Erdoğan’ın vizyonu ve himayelerinde faaliyetlerini sürdüren Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde organize edilen forumda, dünyanın dört bir yanından bakanlar, belediye başkanları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler’in ana paydaşlığında düzenlenecek organizasyonun, kapsamı ve diplomatik etkisi bakımından dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık platformlarından biri olacağı belirtilirken, forum boyunca sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliğiyle mücadele ve kaynak verimliliği gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.

180’DEN FAZLA ÜLKEDEN BİNLERCE ÜST DÜZEY KATILIMCI İSTANBUL’A GELECEK

Sıfır Atık Forumu kapsamında 180’den fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey katılımcının İstanbul’da buluşacağı açıklandı. Organizasyonda 120’nin üzerinde bakan, 200’den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri ve küresel finans çevrelerinin önemli isimleri yer alacak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, forumun dünyadaki en büyük sivil çevre organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, “Bu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketi’nin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ağırbaş ayrıca Harvard, Oxford ve Yale Üniversiteleri’nin de forumun ana paydaşları arasında yer aldığını söyledi. Forum sonunda 180’den fazla ülkenin imzalaması hedeflenen kapsamlı bir sonuç bildirgesinin yayımlanması planlanırken, bu bildirgeyle sıfır atık yaklaşımının küresel ölçekte somut politika çerçevesine dönüşmesi amaçlanıyor.

DÜNYA BANKASI VE DAVOS DA FORUMUN ANA PARTNERLERİ ARASINDA

Forumun dikkat çeken yönlerinden biri de küresel ekonomi ve finans dünyasının güçlü aktörlerini aynı platformda buluşturması olacak. Dünya Ekonomik Forumu’nun (Davos) ilk kez bu ölçekte bir sivil organizasyona partner olması dikkat çekerken, Dünya Bankası’nın da 30 kişilik özel delegasyonla İstanbul’a geleceği belirtildi. Ağırbaş, Dünya Bankası Başkanı’nın “Bugüne kadar hiçbir toplantıya 30 kişilik bir delegasyon göndermedik” sözleriyle organizasyona verilen önemi vurguladığını ifade etti. Forumda ayrıca 8 eski devlet başkanının da yer alacağı açıklandı. Uluslararası çevre diplomasisinin yeni merkezlerinden biri olması hedeflenen forumun, iklim politikaları ve sürdürülebilir ekonomi konusunda küresel yol haritasının şekillenmesine katkı sunacağı ifade edildi.

COP31 ÖNCESİ STRATEJİK KARARLAR İSTANBUL’DA MASAYA YATIRILACAK

Forum kapsamında enerji, tarım, sanayi ve teknoloji alanlarında yüksek düzeyli bakanlar oturumları düzenlenecek. Yenilenebilir enerji yatırımları, gıda israfının azaltılması, temiz üretim teknolojileri ve döngüsel ekonomi uygulamaları gibi başlıklar detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca Antalya’da düzenlenmesi planlanan COP31 öncesi sıfır atık konusunun ana gündem maddelerinden biri haline gelmesinde İstanbul’daki forumun kritik rol oynayacağı belirtildi. Forumun, çok taraflı iş birliklerinin şekillendiği ve küresel iklim politikalarının altyapısının oluşturulduğu önemli bir diplomatik zemin oluşturacağı kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL İKLİM DİPLOMASİSİNDEKİ ROLÜ GÜÇLENİYOR

Sıfır Atık Projesi’nin 2017 yılında Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılmasının ardından kısa sürede küresel ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüştüğü ifade edildi. Türkiye’nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan kararla 30 Mart’ın “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilmesi de bu sürecin en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan 10 yıllık stratejik iş birliği anlaşmasının da Türkiye’nin uluslararası iklim diplomasisindeki etkisini artırdığı belirtilirken, İstanbul’da gerçekleştirilecek forumun çevre politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olacağı vurgulandı.

