Kadıköy'deki 1 Eylül Dünya Barış Günü Eylemi Öncesinde "Barış Anneleri" ve Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kadıköy'deki 1 Eylül Dünya Barış Günü Eylemi Öncesinde "Barış Anneleri" ve Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

01.09.2022 23:09
Kadıköy'deki 1 Eylül Dünya Barış Günü Eylemi Öncesinde "Barış Anneleri" ve Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Kadıköy’de düzenlenen eylem alanına girmek isteyen Barış Anneleri ile çok sayıda kişi, polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Ortak basın açıklaması, gözaltılar gerekçe gösterilerek yapılmadı.

ÇAĞATAN AKYOL - FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kadıköy'de düzenlenen eylem alanına girmek isteyen Barış Anneleri ile çok sayıda kişi, polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Ortak basın açıklaması, gözaltılar gerekçe gösterilerek yapılmadı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki iskele önünde 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde çok sayıda parti ve örgüt, açıklama yapmak için bir araya geldi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem öncesinde alana gelmek isteyen çok sayıda kişi ve Barış Anneleri gözaltına alındı.

Gözaltılara tepki göstermek için bir grup da gözaltı araçlarına doğru yöneldi. Bu sırada polisin barikat kurması üzerine arbede yaşandı. Polisin müdahalesiyle burada da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hazırlanan ortak basın açıklaması ise polisin müdahalesi ile gözaltılar gerekçe gösterilerek okunmadı, kalabalığın büyük bölümü alanı boşalttı. Kalan küçük bir grup da olayı protesto eden kısa bir açıklamayı yaptıktan buradan ayrıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'deki 1 Eylül Dünya Barış Günü Eylemi Öncesinde 'Barış Anneleri' ve Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki 1 Eylül Dünya Barış Günü Eylemi Öncesinde "Barış Anneleri" ve Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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