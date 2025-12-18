İstanbul Erkek Lisesi\'nde taciz ve darp iddiası: 3 öğrenciden suç duyurusu

İstanbul Erkek Lisesi'nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında kavga çıktığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayda darbedildiklerini öne süren 3 öğrenci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
Edinilen bilgilere göre, lisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım'da erkek pansiyonunda 11'inci sınıf öğrencileri ile 9'uncu sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı. Olayda bazı öğrencilerin darp edilerek yaralandığı iddia edilirken, soruşturma İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince başlatıldı.
İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütülen soruşturma, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından devralındı. Devam eden süreçte okul müdürü ile müdür başyardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
Görevlendirilen müfettişlerin, soruşturma kapsamında hazırlayacağı raporun ardından idari sürece ilişkin karar verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili hukuki sürecin de eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "darp" iddiasıyla 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, olayla ilgili başka şikayetlerin bulunup bulunmadığının tespiti için kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.
Olaya karıştığı iddia edilen bazı öğrencilerin farklı illerde bulunduğunun belirlenmesi üzerine, ilgili başsavcılıklara da şikayet olup olmadığının araştırılması amacıyla yazı gönderildiği kaydedildi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım'da 9'uncu sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı, velilerin bilgilendirildiği ve eğitim öğretime devam etmelerine engel bir durumun bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, okul yönetimi tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu'nun disiplin sürecinin işletildiği, rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ile destek çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamının huzurunun öncelik olduğunu vurguladı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz ve darp iddiası: 3 öğrenciden suç duyurusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?