İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz ve darp iddiası: 3 öğrenciden suç duyurusu

18.12.2025 14:06
İstanbul Erkek Lisesi'nde 9'uncu ve 11'inci sınıf öğrencileri arasında yaşanan kavga yargıya taşındı. Olayda darbedildiklerini iddia eden 3 öğrenci savcılığa başvururken, okul müdürü ve müdür yardımcıları açığa alındı.

İstanbul Erkek Lisesi'nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında kavga çıktığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayda darbedildiklerini öne süren 3 öğrenci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

TACİZ İDDİASI SONRASI OLAYLAR YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, lisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım'da erkek pansiyonunda 11'inci sınıf öğrencileri ile 9'uncu sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı. Olayda bazı öğrencilerin darp edilerek yaralandığı iddia edilirken, soruşturma İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince başlatıldı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütülen soruşturma, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından devralındı. Devam eden süreçte okul müdürü ile müdür başyardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

MÜFETTİŞ RAPORU BEKLENİYOR

Görevlendirilen müfettişlerin, soruşturma kapsamında hazırlayacağı raporun ardından idari sürece ilişkin karar verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili hukuki sürecin de eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi.

3 ÖĞRENCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "darp" iddiasıyla 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, olayla ilgili başka şikayetlerin bulunup bulunmadığının tespiti için kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.

FARKLI İLLERE GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN YAZI YAZILDI

Olaya karıştığı iddia edilen bazı öğrencilerin farklı illerde bulunduğunun belirlenmesi üzerine, ilgili başsavcılıklara da şikayet olup olmadığının araştırılması amacıyla yazı gönderildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım'da 9'uncu sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İL MİLLİ EĞİTİM'DEN AÇIKLAMA

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı, velilerin bilgilendirildiği ve eğitim öğretime devam etmelerine engel bir durumun bulunmadığı belirtildi.

DİSİPLİN VE REHBERLİK SÜRECİ BAŞLATILDI

Açıklamada, okul yönetimi tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu'nun disiplin sürecinin işletildiği, rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ile destek çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, öğrencilerin güvenliği ve eğitim ortamının huzurunun öncelik olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

