İstanbul Erkek Lisesi\'nde taciz ve darp iddiası: 3 öğrenciden suç duyurusu

İstanbul Erkek Lisesi'nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında kavga çıktığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Olayda darbedildiklerini öne süren 3 öğrenci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

TACİZ İDDİASI SONRASI OLAYLAR YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, lisede taciz iddiası üzerine 25 Kasım'da erkek pansiyonunda 11'inci sınıf öğrencileri ile 9'uncu sınıf öğrencileri arasında kavga çıktı. Olayda bazı öğrencilerin darp edilerek yaralandığı iddia edilirken, soruşturma İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince başlatıldı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütülen soruşturma, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından devralındı. Devam eden süreçte okul müdürü ile müdür başyardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

MÜFETTİŞ RAPORU BEKLENİYOR

Görevlendirilen müfettişlerin, soruşturma kapsamında hazırlayacağı raporun ardından idari sürece ilişkin karar verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili hukuki sürecin de eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi.

3 ÖĞRENCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "darp" iddiasıyla 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Başsavcılık, olayla ilgili başka şikayetlerin bulunup bulunmadığının tespiti için kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi.

FARKLI İLLERE GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN YAZI YAZILDI

Olaya karıştığı iddia edilen bazı öğrencilerin farklı illerde bulunduğunun belirlenmesi üzerine, ilgili başsavcılıklara da şikayet olup olmadığının araştırılması amacıyla yazı gönderildiği kaydedildi.