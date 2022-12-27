Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok sayıda araç birbirine girdi! Takla atan otomobil alev aldı - Son Dakika

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