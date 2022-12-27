Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok sayıda araç birbirine girdi! Takla atan otomobil alev aldı - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok sayıda araç birbirine girdi! Takla atan otomobil alev aldı

27.12.2022 01:24

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Takla atan otomobillerden birinde yangın çıkarken 4 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıktı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Takla atan araç alev aldı, yaralılar var

TAKLA ATAN OTOMOBİL YANDI

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan otomobile çevredeki sürücüler ve polis ekipleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra içindekiler çıkarıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Takla atan araç alev aldı, yaralılar var

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Takla atan araç alev aldı, yaralılar var
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Takla atan araç alev aldı, yaralılar var
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Takla atan araç alev aldı, yaralılar var
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Takla atan araç alev aldı, yaralılar var
Kaynak: DHA
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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok sayıda araç birbirine girdi! Takla atan otomobil alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çok sayıda araç birbirine girdi! Takla atan otomobil alev aldı - Son Dakika
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