SPOR İstanbul, güreş şölenine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

SPOR İstanbul, güreş şölenine ev sahipliği yapacak (1)

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ/ - İstanbul'da düzenlenecek 50'nci Yaşar Doğu, 40'ıncı Vehbi Emre ve 6'ncı Hamit Kaplan Uluslararası Rancking Turnuvası öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Geleneksel olarak düzenlenen 50'nci Yaşar Doğu, 40'ıncı Vehbi Emre ve 6'ncı Hamit Kaplan Uluslararası Rancking Turnuvası 24-27 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. 43 ülkeden 550 sporcu ve toplamda 850 kişinin katılacağı turnuva öncesi İstanbul'da bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Avrupa Güreş Birliği (CELA) Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

EROĞLU: TURNUVAYI ÜLKEMİZE YAKIŞIR BİR MİSAFİRPERVERLİK İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yaptığı açıklamada, 'Bizim için çok önemli bir sınav, önemli bir turnuva. İlk defa, özellikle ülkemizde bugüne kadar yapmış olduğumuz en geniş katılımlı bir turnuva oluyor. Bundan dolayı mutluyuz. 'Rancking' dediğimiz, olimpiyat oyunları için puanlı bir turnuva bu. Oyuncular puan toplamaya başlayacaklar. Biz bu turnuvayı önce ülkemize ve spor bakanlığımıza yakışır bir misafirperverlik içinde tamamlamayı düşünüyoruz. İnşallah birbirinden güzel maçlar olur. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum? diye konuştu.

HACICAFEROĞLU: BÖYLE BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise açıklamasında, 'Bu turnuvanın genç ve şampiyon bir federasyon başkanıyla birlikte İstanbul'da böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Yeni federasyon başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın Türk sporuna, İstanbulumuza yeni kazandırdığı çok güzel bir tesiste; Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ilk uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacağız. İnşallah tüm vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz. Biz sağlıklı şekilde bu turnuvanın yürütülmesi için federasyonumuzun yanındayız. Turnuvanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah olimpiyata giden yolda en büyük puanları bizim sporcularımız alır' ifadelerini kullandı.

Avrupa Güreş Birliği (CELA) Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi de böyle organizasyonları Türkiye'nin hak ettiğini ve güreş için hizmete her zaman açık olduklarını söyledi.