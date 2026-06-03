İstanbul Havalimanı’nda dilimi 8 Euro'dan satılan baklava yolcuları şoke etti

İstanbul Havalimanı'ndan seyahat eden bir yolcu, kafeteryadaki tatlı reyonunda karşılaştığı fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Türk mutfağının en önemli simgelerinden biri olan baklavanın tek bir dilimi için talep edilen ücret, sosyal medyada yeni bir "fiyat algısı" tartışmasının fitilini ateşledi. Güncel döviz kuruyla dudak uçuklatan cinsten olan bu rakam, havalimanlarındaki yüksek fiyat politikasını bir kez daha gündeme taşıdı.

TEK BİR DİLİMİ 427 LİRA!

Havalimanındaki bir işletmede satışa sunulan baklavanın porsiyon fiyatını gören yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Menüde yer alan fiyat listesine göre, bir dilim baklavanın 8 Euro (yaklaşık 427 TL) olduğunu fark eden yolcu, karşılaştığı bu manzara karşısında adeta şoke oldu. Görüntülerde, tezgahtaki tepsilerde dizili olan geleneksel tatlının yabancı para birimi üzerinden etiketlendiği net bir şekilde görüldü.

"ARTIK HİÇBİR ÜLKEYE PAHALI DİYEMİYORUM"

Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren ve Türkiye'deki fiyat artışlarının geldiği noktaya dikkat çeken yolcu, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“Şu görüntüyü gördükten sonra herhangi bir ülkeye artık pahalı diyemiyorum. Ben fiyat algımı tamamen yitirdim.”

SOSYAL MEDYADA HAVALİMANI TARİFESİ TARTIŞILIYOR

Yolcunun paylaştığı bu video kısa sürede binlerce izlenme alarak internette hızla yayıldı. Birçok kullanıcı, dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında vergiler, yüksek kiralar ve işletme maliyetleri nedeniyle fiyatların normalin üzerinde olmasını doğal karşılasa da, tek bir dilim baklava için 8 Euro istenmesinin makul sınırları aştığını savundu. Tüketiciler, özellikle yerli ürünlerin kendi ülkesindeki havalimanlarında bu denli yüksek fiyatlarla satılmasının turizm imajına da zarar verdiğini belirtti.