İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ DENETİM YAPAN POLİSLERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Fotoğraf bu sabah çekildi! Ali Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti

2022 yılının ilk saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis ekipleri de ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Aktaş'a lokum ikram etti.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Fatih, Adnan Menderes Bulvarı Caddesinde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Polis ekipleri de ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Aktaş'a lokum ikram etti. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş polis ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İSTANBUL'UN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN 7 GÜN 24 SAAT GÖREV YAPMAKTAYIZ

Aktaş, "İstanbul'un huzur ve güvenliği amacıyla 7 gün 24 saat görev yapmaktayız. İstanbul'da bu akşam vatandaşımızın huzur ve güvenliği amacıyla 229 noktada 4 bin 674 ekip ve 44 bin 758 personel ile beraber görev yapmaktayız. Allah'a şükür bu saat itibariyle herhangi bir önemli olayımız yok. Bu vesile ile tüm İstanbullu hemşerilerimizin ve milletimizin yeni yılını kutluyoruz. Allah sağlıklı huzurlu bir yıl geçirmemizi temenni ediyoruz" dedi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş daha sonra denetim noktasından ayrıldı.