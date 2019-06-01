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İSTANBUL  -  İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

28 dakika önce

İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı.

İSTANBUL  -  İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI, System.String[]
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yollar boş kaldı. 
Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı. Bu sabah D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.30'da yüzde 17 olarak görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü
-D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiindeki trafikten görüntü
-Genel ve detaylar


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:46 Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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