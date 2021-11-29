İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi - Son Dakika

Yurdun belli kesimlerinde yağış, lodos ve karın görülecek. Yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına uyarısı yapıldı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 29 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 22 dereceyi gösteriyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 29 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 21 dereceyi gösteriyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 29 Kasım 2021 Pazartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 23 dereceyi gösteriyor.