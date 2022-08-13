Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

13.08.2022 18:24

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki birlikte işlettiği kafede tartıştığı Hakan Asilkan tarafından öldürülen Mihriban Arduç'un dakikalarca eli silahlı saldırgana yalvardığı ortaya çıktı. Korkunç olay güvenlik kamerası görüntülerine yansırken Bostancı'da yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki kafede saat 00.00 sıralarında Mihriban Arduç (63), birlikte işlettiği kafede tartıştığı Hakan Asilkan (63) tarafından tabancayla vuruldu.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, bir süredir birlikte yaşadığı belirtilen Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

Kadıköy'de Kafede Kadın Cinayeti: Saldırgan Yakalandı

YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Hakan Asilkan polis ekiplerince Kadıköy Bostancı'da yakalandı. Saldırıda kullanılan silah da şüphelinin sakladığı yerde ele geçirildi. Bu arada, şüphelinin kasten yaralama suçundan kaydı olduğu belirtildi.

DAKİKALARCA YALVARDI

Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kadının dakikalarca eli silahlı saldırgana yalvardığı görülüyor.

Kadıköy'de Kafede Kadın Cinayeti: Saldırgan Yakalandı

"KARI KOCA GİBİYDİLER"

Olayla ilgili konuşan Ümit Yıldız "Dün gece saat 00.00 sıralarında oldu. Hakan ağabey ve Mihriban abla çok iyi insanlardı. Hakan Ağabey'den böyle bir şeyi yapmasını beklemezdik. Çok naif bir insandı kendisi, önceden emlakçılık işi yapıyorlardı. Sonradan kafe açtılar. Neden tartıştıklarını bilmiyoruz. Evli değillerdi ama yaklaşık 25 yıldır beraber yaşıyorlardı. Karı koca gibiydiler. Birbirlerini çok seviyorlardı. Hakan Ağabey'in olayı neden yaptığını bilmiyorum. Mihriban ablanın son zamanlarda morali çok bozuktu. Hatta kendisi psikolojim bozuldu diyordu bizlere' dedi

Kadıköy'de Kafede Kadın Cinayeti: Saldırgan Yakalandı

"TEMİZ, DÜRÜST VE İŞLERİNE ÇOK BAĞLI İNSANLARDI"

Arkadaşları Saadet Özcan ise "Temiz, dürüst ve işlerine çok bağlı insanlardı. Benim çok samimi arkadaşlarımdı. Son zamanlarda ikisinde psikolojisi bozuktu. Bu iş yerinde çok bunaldılar.Mihriban abla en son bana Hakanın kendisinden soğuduğunu söyledi. Hakan Ağabey'de beni arayarak o da Mihriban abla için aynı şeyleri söylüyordu. Bende ikiniz de biraz birbirinizden uzaklaşın ve dinlenin biraz dedim. Ben gece 00.30 da haber aldım. Kıskançlık yüzünden olduğunu düşünüyorum. İkisi de birbirinden şüpheleniyordu' diye konuştu.

Kadıköy'de Kafede Kadın Cinayeti: Saldırgan Yakalandı
Kadıköy'de Kafede Kadın Cinayeti: Saldırgan Yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Osmanağa Mahallesi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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