İSTANBUL Levent Uysal Öğrenciler yaşadığı yere uygun meslekler seçmeli

Levent Uysal: Öğrenciler yaşadığı yere uygun meslekler seçmeliİSTANBUL, (DHA)- Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercihler resmi olarak bugün başladı.

İSTANBUL, (DHA)- Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercihler resmi olarak bugün başladı. Adaylara, kendi potansiyellerinin sonuçlardan daha değerli olduğunu söyleyen Levent Uysal, öğrencilerin yaşadığı yerle uyumlu meslek seçimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih günü geldi. Resmi olarak bugün başlayıp 29 Temmuz'a kadar devam edecek tercihler için öğrencilerin iyi bir üniversite telaşı devam ediyor. Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, öğrencilerin sonuçlardan aldığı sayısal değerlerin, asıl yeteneklerini yansıtmadığını ve umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini dile getirdi. Uysal, 'Adaylarımızın çok daha büyük potansiyelleri, çabalayacak gücü, başarı ve öğrenme arzusu olduğunu biliyoruz ve bunları ortaya çıkartıp gerçekleştirebilmek için onları elimizden geldiğince desteklemeye her an hazırız' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTENİZ KİMLİĞİNİZ HALİNE GELECEK

Üniversite seçiminin adaylar için gelecekte önemli bir yer tuttuğuna değinen Uysal, öğrencilere tercih yapmadan önce kendilerini tanımaları tavsiyesinde bulundu.

'Ben kimim, kim olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum, nelerden hoşlanıyorum, hangi mesleklerde kendimi geliştirebilirim" gibi birçok soruyu öğrencinin kendine sorması gerektiğine dikkat çeken Uysal, şunları söyledi:

'Üniversiteleri gezecekler, pozitif enerjileriyle yüklenecekler ve gelecekte hayat boyu giyecekleri formanın üniversitesiyle buluşacaklar. Bunun için önce meslek, sonra üniversite seçecekler. Üniversite seçerken de bütün kampüsleri gezmek gerekmekte. En alttan, en üste kadar herkesle konuşsunlar. Pozitif enerji aldıkları üniversiteleri seçsinler çünkü bundan sonraki en az 5 yıl bu üniversite ile iç içe olacaklar. Hatta, hayat boyu bu üniversitenin formasını çıkaramayacaklar. Bu yüzden şimdiden doğru kararlarla gitmek, adım adım ilerlemek zorundalar'

ÜNİVERSİTE 'FAYDA MERKEZİ'DİR

Toplum 5.0 modelinin ortaya atılmasıyla, geleceğin eğitimi olan Eğitim 5.0'ın öneminin iyice arttığını ifade eden Uysal, 'Türkiye'deki bütün üniversitelerimiz çok iyi. Üniversite denildiğinde akla 'fayda merkezi' geliyor. Bu 360 derece yapılanması gereken bir kurgudur. Bu kurguda önce sosyal olma ile ilgili alt yapılara bakmalılar. Her şeyden önemlisi de akademisyenlerin kimler olduğu, nasıl eğitim verdiği, ulusal yapılarda nerelerde olduğu ve mesleki eğitimlerdeki uygulama süreçlerini anlamalılar. İşin pratiğiyle birlikte unutmamayla doğru orantılı, özellikle teknolojiyle iç içe dediğimiz gibi Eğitim 5.0, Toplum 5.0'ı bilmek için deneyimli ve sektörel insanlardan alacakları eğitimle buradan mezun olmaları gerekiyor. Eğitim 5.0'ı gözeten kurumlar; sizleri geleceği şekillendirmeye hazırlayan yeterlilikte olabilir? dedi.

BAŞARIYA ULAŞMA TUTKUNUZU KAYBETMEYİN

Öğrencilere başarıya ulaşma tutkularını kaybetmemeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Uysal, 'Üniversite seçerken iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Bir, mesleki gelişimlerini sağlayacak, gelişimlerindeki sektörün ona vereceği katma değeri, sektöre vereceği katma değeri doğru anlayacak paydaşları tanımalılar.

İki, kişisel gelişim. Kişisel gelişim üniversitelerimizde her şeyden önemli. Kişisel gelişimi ile akademik gelişimi iç içe olan, 360 derece tamamlayan okullar tercih etmeliler. Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerimiz bütün alın terlerini buraya döküyorlar? dedi.

AİLELERE TAVSİYE: ÇOCUKLARIMIZ BİZDEN DAHA ARAŞTIRMACI

Ebeveynlerin çocuklarını desteklemesi gerektiğine dikkat çeken Uysal, 'Gençlerimiz artık çok bilinçli. Hangi meslekte nasıl yol haritası çıkaracaklarını biliyorlar. Aileler biraz daha sakin olmalı. Çocuklarımız artık bizlerden daha araştırmacı' dedi.

Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

'Aileler, çocukların kendi yapamadıklarını gerçekleşmesiyle ilgili baskı yapıyorlar. Bunu yapmamalılar. Özellikle teknoloji çağında çocuklarımız bize yol gösterici bilgiye sahipler. Hedefteki üniversiteye aileleri ile birlikte gelsinler ve ailelerin üniversiteye olacak güvenini kazandıktan sonra karar versinler. Bu 3'lü bir oyun; üniversite, aile ve gencimiz. Bu üçlüyü kurgulayamazsak başarıya ulaşamayız.'

YAŞANILACAK YERLE DOĞRU ORANTILI MESLEK SEÇİMİ YAPILMALI

'Her geçen gün yeni yeni iş imkanları, teknoloji geliştikçe yeni yeni sektörler geliyor' diyen Uysal, öğrencilerin mesleği icra edeceği yerin önemine değindi.

Levent Uysal, "Biz bu mesleği nerede yapacağız" buna bakılması gerekiyor. Eğer İstanbul'da yapacaksak şu anda dünyanın en büyük havalimanına sahibiz. Yani bizim için geleceğin mesleği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği. Eğer Anadolu'da yapacaksak, dünya organik tarıma gidiyor yani ziraatla ilgili meslekler seçmemiz lazım. Biraz yaşayacağımız yerle de doğru orantılı meslekler seçilmeli. Ailelerimiz buralarda elbette yönlendirecekler? ifadelerini kullandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

