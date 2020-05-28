İSTANBUL Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi - Son Dakika

İSTANBUL Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi

Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildiDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'tan itibaren geçici olarak ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ? Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'tan itibaren geçici olarak ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Cuma namazı, 2,5 aylık aranın ardından yarın kılınacak. Avlusu olan ve açık alanlarda kılınması planlanan Cuma namazı için Bağcılar'daki Mahmutbey Stadı sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde hazır hale getirildi. Özellikle yan yana 1,60 metre ve önlü arkalı 2'şer metre mesafe kuralı uygulanacak şekilde şeritler çizildi.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Müftülüğü yoğun olması beklenen Cuma namazını herkesin kılabilmesi için camilerin yanında stadyumlardan meydanlara ve pazar alanlarına kadar geniş açık alanları cemaat için düzenliyor. Bugün de Mahmutbey Stadyumu, Cuma namazının sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde kılınabilmesi için yan yana 1.60 metre ve arka arkaya sıralı şekilde 2'şer metre olacak şekilde şeritler çizildi.

'TUVALETLER VE ABDESTHANELER KAPALI OLACAK'

15 dakika sürecek Cuma namazı ve detayları hakkında bilgi veren Bağcılar Müftüsü Celal Büyük, 'Normalleşme süreci içerisinden 29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerimizde topluca ibadete başlıyoruz. Cuma namazıyla birlikte camilerimizde toplu ibadet başlanacak. Cuma namazları öncelikle camilerin avlularında kılınacak. Yarından itibaren öğlen ve ikindi namazları cami içerisinde fiziki mesafeye dikkat ederek kılınmaya başlıyor. Özellikle yarın Cuma namazına gidecek vatandaşlarımızın müftülüklerimizin sitelerinde ilan ettikleri camileri oradan görebiliyorlar. Camiye giderken her vatandaşımızın mutlaka maske takması gerekiyor. Seccadesini de yanında götürmesi gerekiyor. Tuvaletler ve abdesthaneler kapalı olacağı için her bir vatandaş abdestini evinde alıp namaza gelmeli' diye konuştu.

'SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR'

Bağcılar'da 44 caminin avlusunda Cuma namazı kılınabileceğini dile getiren Büyük, 'İki meydan, iki pazar yeri ve bir stat Cuma namazı için açıldı. Bu alanları da namaz için hazır hale getiriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ön ve arka saf arasında 2 metre ve yan yana duran vatandaşlarımız için ise 1.60 metre mesafede olunması kararı alındı' dedi.

CUMA NAMAZININ DETAYLARI

Bağcılar İlçesi Müftüsü Celal Büyük, Cuma namazının ilk sünnetinin alanda cemaat ile beraber kılınacağını, ardından hutbe okunacağını ve iki rekatlık farz namazının ardından vatandaşların son sünnet ve tesbihat için evlerine dağılacağını söyledi. Özellikle cemaatin dağılırken de fiziki ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Bağcılar'da 29 Mayıs Cuma günü 44 cami avlusu, Mahmutbey Stadyumu, iki meydan ve iki Pazar alanında Cuma namazı kılınabilecek.

İSTANBUL Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi

Koronavirüs, Mahmutbey, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 05:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi         
22:46
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi         
22:37
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı         
22:27
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı         
19:43
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı         
19:42
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü         
19:36
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 23:46:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]