Son Dakika Haberleri: İstanbul- NATO'ya Bağlı Alman İkmal Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e Açıldı

İstanbul- NATO'ya Bağlı Alman İkmal Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e Açıldı

1 saat önce

NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı.

İstanbul- NATO'ya Bağlı Alman İkmal Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e Açıldı, System.String[]
NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Karadeniz'e açıldı.

İstanbul'da 3 gündür Sarayburnu'nda demirli bulunan Alman İkmal gemisi FGS Werra, öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin Karadeniz'e açılışı sırasında Türk savaş gemisi M268 borda numaralı TCG Akçakoca'nın da bulunuşu dikkat çekti. Gemiye, Boğaz'dan geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu eşlik etti.

NATO Daimi Deniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'na (SNMCMG-2) bağlı FGS Werra, roket gemileri, torpido botları ve mayın tarama gemileri için silah tedariği, onarım, yakıt, gıda, mühimmat, teçhizat ve gerekli durumlarda elektrik enerjisi ikmali görevlerini yerine getiriyor.

Ukraynalı Unian Ajansı, BlackSeaNews Genel Yayın Yönetmeni Andrey Klimenko'nun sosyal medya paylaşımına dayandırdığı haberde, Sarayburnu'nda demirli bulunan FGS Werra adlı ikmal NATO gemisinin Karadeniz'e gitmek için yola çıktığı bilgisine yer vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:12 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel
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