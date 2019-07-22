İSTANBUL- (ÖZEL) FRANSA VE ABD ASKERİ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ

Fransa istihbarat gemisi ve ABD askeri hızlı ikmal gemisi yarım saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katıldıktan sonra Fransız Donanmasına ait A 759 Borda numaralı 'Dupuy de Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi saat 06.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından ulaşan istihbarat gemisinin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü.

İKİ NAVİGASYON RADARI MEVCUT

Fransız gemisinde iki adet navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu radar uyarı ve tanıma sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. İstihbarat gemisi çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde.

CEP TELEFONLARINDA BİLE SİNYAL ALABİLİYOR

Zırhlı gemi, e-posta ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçları da gözlemleyebilme kapasitesinde. Gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık bir buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan istihbarat gemisi Marmara Denizi'ne açıldı.

YARIM SAAT ARAYLA GEÇİŞ YAPTILAR

Yaklaşık yarım saat sonra ise ABD askeri hızlı ikmal gemisi olan USNS 'Yuma' İstanbul Boğazı'na girdi. İstihbarat gemisi Yuma da Boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İstihbarat gemisinin genel ve yakın detaylar

-Gemide bulunan techizatlardan detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botlarından detay görüntü

-ABD askeri gemisinden detay görüntü

-ABD gemisinden genel görüntü

-Genel ve yakın detaylar





