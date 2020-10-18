İstanbul Sprint Triatlonu'nda 300 sporcu mücadele etti - Son Dakika

İstanbul Sprint Triatlonu'nda 300 sporcu mücadele etti

18.10.2020 22:09
İstanbul Sprint Triatlonu'nda 300 sporcu mücadele etti, System.String[]

İstanbul Sprint Triatlonu'nun sprint triatlon branşı kadınlar genel klasmanında Özge Uzun, erkeklerde ise Bahadır Tama birinci oldu.

İstanbul Sprint Triatlonu'nun sprint triatlon branşı kadınlar genel klasmanında Özge Uzun, erkeklerde ise Bahadır Tama birinci oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile Gürpınar Sahili'nde gerçekleştirilen İstanbul Triatlon ve Aquatlon müsabakasında 300 sporcu yer aldı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan etkinliğin triatlon kategorisinde 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu gerçekleştirilirken, aquatlon kategorisinde 2 bin 500 metre koşu, 500 metre yüzme ve 2 bin 500 metre koşu yapıldı.

Etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdar Mumcu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Akın, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı.

Sprint triatlon branşı kadınlar genel klasmanda 1.22,17'lik derecesiyle Özge Uzun birinci olurken, 1.24,17 ile Melda Fatma Derviş ikinciliği, 1.37,23 ile Esin Akkartal üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise 1.11,58'lik derecesiyle Bahadır Tama birinci oldu. 1.13,05 ile Oleg Astanin ikinci, 1.14,33 ile Metin Akbaba ise üçüncü bitirdi.

Aquatlon branşında ise Çiğdem Tütüncü kadınlarda birinciliği elde etti. Berrak Irmak ikinci olurken, Esra Nesil yarışı üçüncü olarak tamamladı. Erkeklerde ise birinciliği Uğurcan Özer göğüslerken, Oleg Astanin ikinci ve Mustafa İdrisoğlu üçüncü oldu.

Etkinlik ödül töreni ile sona erdi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Sprint Triatlonu'nda 300 sporcu mücadele etti - Son Dakika Spor

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