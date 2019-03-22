Son Dakika Haberleri: İstanbul -'süper Kanlı Kurt Ay' İstanbul'da Böyle Görüntülendi

İstanbul -'süper Kanlı Kurt Ay' İstanbul'da Böyle Görüntülendi

1 saat önce

Tolga ILGINER - İSTANBUL DHA2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

İstanbul -'süper Kanlı Kurt Ay' İstanbul'da Böyle Görüntülendi, System.String[]
Tolga ILGINER - İSTANBUL DHA

2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD, Almanya, Belçika Yunanistan ve Kazakistan'dan  net bir şekilde izlenirken ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıkardı. İstanbul'da dün çekilen ay görüntüleri büyüleyiciydi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul'da çekilen ay görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:57 Kaynak: DHA

DHA, süper ay, İstanbul, Güncel
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