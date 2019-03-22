İstanbul -'süper Kanlı Kurt Ay' İstanbul'da Böyle Görüntülendi
1 saat önce
Tolga ILGINER - İSTANBUL DHA2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.
Tolga ILGINER - İSTANBUL DHA
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.
Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD
, Almanya
, Belçika Yunanistan
ve Kazakistan
'dan net bir şekilde izlenirken ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıkardı. İstanbul
'da dün çekilen ay görüntüleri büyüleyiciydi.
Görüntü Dökümü:
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-İstanbul'da çekilen ay görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:57 Kaynak: DHA
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