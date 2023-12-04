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İstanbul'u da sallayan depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum: Depremi kuzey kolda bekliyoruz - Son Dakika

İstanbul'u da sallayan depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum: Depremi kuzey kolda bekliyoruz

Bursa Gemlik'te meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen 5.1 şiddetindeki depremle ilgili bir değerlendirmede bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında oldu. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun bir parçası. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir" dedi.

04.12.2023 - 11:59,  Güncelleme: 12:05
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Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür çok sayıda ilden hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"DEPREMİ KUZEY KOLDA BEKLİYORUZ"

Depremin Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında meydana geldiğini ifade eden Görür. "Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay kolu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz" dedi.

GEMLİK İÇİN UYARIDA BULUNDU

Açıklamasının devamında Gemlik için uyarıda bulunan Görür, "Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir.Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı;

İstanbul'u da sallayan depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum: Depremi kuzey kolda bekliyoruz

JAPON DEPREM UZMANI DA O KOLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, fay hattının kuzey koluna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. Hep beraber devlet, hükümet, belediye, okullar ve her aile beraber hareket ederse hasarı yüzde 70 azaltabilir."

Naci Görür, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'u da sallayan depremle ilgili Naci Görür'den ilk yorum: Depremi kuzey kolda bekliyoruz - Son Dakika
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