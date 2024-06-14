AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa

Geniş Video İzle

İYİ Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener zirvesi sonrasında 5 milletvekilinin istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddialarını alevlendirecek bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini açıkladı. İzsiz'in istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

14.06.2024 12:44  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşme İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı.

"5 VEKİL İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Ankara'daki görüşme sonrasında "İYİ Parti, Akşener'den büyüktür" yorumu yapan bazı milletvekillerinin partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti.

İYİ PARTİ'DE DEPREM ETKİSİ YARATACAK İSTİFA

Bugün İYİ Parti'de iddiaları alevlendirecek bir gelişme yaşandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

AYRILIĞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran İzsiz, "Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkan bulunan işleri layıkı ile yapamazsam görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum.

"İLKELERİMİN PARTİYLE BAĞDAŞMADIĞINI İFADE ETMEK İSTERİM"

Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını, genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim.

"SİYASET VE İNSAN DURUŞUYLA ANLAMLI VE AÇIKLAYICIDIR"

Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla; İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

SANDALYE SAYISI 35'E DÜŞTÜ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

SEYİTHAN İZSİZ KİMDİR?

Seyithan İzsiz 1976 yılında Van'ın Çatak ilçesinde dünyaya geldi. İş insanı ve siyaset bilimcidir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan İzsiz, yüksek lisansını İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yaptı.

Şirketini kurmadan önce bazı uluslararası şirketlerde restoran müdürü ve bölge müdürü pozisyonlarında yöneticilik yaptı. Bugün Dünya'nın 150 noktasında satış ofisleri bulunan ve kendi alanında Türkiye'nin önde gelen markalarından olan bir holdingin kurucusudur.

İş hayatının yanı sıra siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Seyithan İzsiz, Van Federasyonu Başkanlığı, Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanı ve İstanbul Doğu-Güneydoğu Üst Çatı Platformu kurucu üyeliği vazifelerinde bulundu. İzsiz ayrıca iki dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Komite Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. İzsiz, 2014 yılında Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 2018 yılında Milletvekili Aday Adaylığı, 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı olan İzsiz, 28. dönem İyi Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekilidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti\'ye mi geçecek? İYİ Parti\'de dedikoduları alevlendirecek istifa

Seyithan İzsiz, Meral Akşener, Milletvekili, İYİ Parti, İstanbul, AK Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selin Acargul: kendisini iyi tanırım CHP'ye geçecek 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz: Açıklamanın içinden bir anekdot: (Dünya dönüşü )!? 1 1 Yanıtla

13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:45:55. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement