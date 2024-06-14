Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa\'da olacak

Politika

Bakan Tekin, müdüre değil haberi yapan gazetecileri sitem etti

Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

ERDOĞAN'IN BAYRAMDA HANGİ KENTTE OLACAĞI AÇIKLANMADI

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar gibi siyasi parti liderleri de programlarını yaptı. Liderlerin bu bayramı genel olarak aileleriyle birlikte geçirdiği dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara dışında olacağı öğrenilirken hangi kentte olacağına dair henüz bilgi verilmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bayramı memleketi Manisa'da karşılayacağı öğrenildi.

MHP VE İYİ PARTİ LİDERLERİ ANKARA'DA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramda Ankara'da bulunacak.

DEM PARTİLİ GENEL BAŞKANLAR BELEDİYE ZİYARETİNDE

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca il dışında olarak belediye ziyaretleri yapacak.

ÇOĞUNLUK BAYRAMI MEMLEKETLERİNDE GEÇİRMEYİ TERCİH ETTİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek mahallesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bulunacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramında İzmir'de olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bayramda Ankara'da olması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.