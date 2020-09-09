İSTANBUL Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih etti - Son Dakika

İSTANBUL Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih etti

Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih ettiİSTANBUL, (DHA) - Kovid-19 sürecinde ülkeler arasında seyahat kısıtlamalarının gelmesi nedeniyle sekteye uğrayan eğitim dönemi yeniden hareketlendi.

Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih etti

İSTANBUL, (DHA) - Kovid-19 sürecinde ülkeler arasında seyahat kısıtlamalarının gelmesi nedeniyle sekteye uğrayan eğitim dönemi yeniden hareketlendi. Uluslararası Öğrenci Ofis Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, uluslararası öğrencilerin pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Yıldırım, 'Sağlık alanında attığımız adımlar, bizi öne çıkardı. Covid-19 ile mücadelede lider ülke olduk. Uluslararası öğrenciler de o yüzden bizi tercih ediyor' dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sekteye uğrayan yabancı ülkelerle Türkiye arasındaki öğrenci trafiği yeniden başladı. Üniversite tercih süreci ve kayıt yenileme devam ederken İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ofis Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, son durumu anlattı.

'YABANCI ÖĞRENCİ SAYISINDA GEÇEN YILIN RAKAMLARINI GEÇEBİLİRİZ'

Geçen yıl vakıf üniversitelerinde 30 binin üstünde uluslararası öğrencinin olduğunu söyleyen Yıldırım, 'Bu yıl da aynı rakamlara ulaştığımızı söyleyebilirim. Hatta kayıtlar devam ediyor, geçen yılın rakamlarını geçebiliriz. En fazla öğrenciyi, Suriye, İran, Irak, Ürdün ve Azerbaycan gibi ülkelerden kabul ediyoruz. Almanya 10'uncu sırada, bizi güvendikleri için tercih ediyorlar. Özellikle pandemi döneminde sağlık alanında attığımız adımlar, bizi öne çıkardı. Covid-19 ile mücadelede lider ülke olduk. Uluslararası öğrenciler de o yüzden bizi tercih ediyor' diye konuştu.

'TÜRKÇE EĞİTİM ALMAK İSTİYORLAR'

Öğrencilerin Türkçe eğitimin yanı sıra İngilizce eğitimi de aldığını belirten Yıldırım, '4 yıllık fakültelerde genelde Türkçe eğitim almak istiyorlar. Bu da Türkçenin dünya genelinde popüler hale gelmesini sağlıyor. Uluslararası öğrenciler genelde sosyal bilimleri, mühendislik fakültelerini tercih ediyor. Diyetisyenlik yine çok talep gören bölümler arasında yer alıyor. Üniversiteler şehir merkezlerine kuruluyor ve sosyal imkanları öğrencileri çekiyor. Üniversiteler birçok sosyal aktivitenin yerine getirileceği cazibe merkezi haline geldi' ifadelerini kullandı.

'KOVİD-19'DAN ETKİLENMEDİK'

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, 'Geçen yıl üniversitemizde bin 933 uluslararası öğrencimiz vardı. Bu yıl ise aynı rakamlara ulaştık hatta geçeceğimizi düşünüyorum. Kovid-19'dan etkilenmedik. Sadece bizim için değil bütün vakıf üniversitelerinde aynı durum söz konusudur' dedi.

'OKURKEN ZORLUK ÇEKMEDİM'

Türkmenistan'dan üniversite okumak için Türkiye'ye gelen Gülcan Hudayberdiyeva ise, 'Gelişim Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Türkiye'yi arkadaşlarımdan çok duymuştum, bu üniversiteyi de tavsiye etmişlerdi o yüzden tercih ettim. İlk başta tereddütlerim vardı çünkü hiç gelmemiştim ama kültürler ve dilimiz benziyor zorluk çekmedim. Türkçe bilen arkadaşlarımla dilimi geliştirmek için pratik yaptım. Ülke ve eğitim güzel, gezilecek de çok yer var. Mezun olunca ülkeme dönüp, iş bulmayı düşünüyorum' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Aynı üniversiteden Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencisi Ayjennet Yagshymyradowa da eğitimden çok memnun olduğunu söyledi. Yagshymyradowa, 'Türkiye'yi tercih ettim çünkü kültürlerimiz benziyor, insanları sıcak kanlı, iyi anlaşabileceğimi düşündüm. Türkçeyi öğrenirken zorlanmadım çünkü ailemde bilip, konuşanlar vardı. Okulum bitince Türkiye'de kalıp, çalışmayı düşünüyorum. Burada imkanlar daha iyi kendimizi geliştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih etti

Hakan Yıldırım, Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! 4 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak Çarşafla 3'üncü kattan inmek istedi, yola konan yatak üstüne battaniye gerilerek kurtarıldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor         
14:40
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, 1,3 milyon euro maaş alacak         
11:00
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu         
22:54
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 17:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei