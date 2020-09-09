İSTANBUL Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih etti - Son Dakika

Uluslararası öğrenciler pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih etti

İSTANBUL, (DHA) - Kovid-19 sürecinde ülkeler arasında seyahat kısıtlamalarının gelmesi nedeniyle sekteye uğrayan eğitim dönemi yeniden hareketlendi. Uluslararası Öğrenci Ofis Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, uluslararası öğrencilerin pandemiye rağmen Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Yıldırım, 'Sağlık alanında attığımız adımlar, bizi öne çıkardı. Covid-19 ile mücadelede lider ülke olduk. Uluslararası öğrenciler de o yüzden bizi tercih ediyor' dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sekteye uğrayan yabancı ülkelerle Türkiye arasındaki öğrenci trafiği yeniden başladı. Üniversite tercih süreci ve kayıt yenileme devam ederken İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ofis Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, son durumu anlattı.

'YABANCI ÖĞRENCİ SAYISINDA GEÇEN YILIN RAKAMLARINI GEÇEBİLİRİZ'

Geçen yıl vakıf üniversitelerinde 30 binin üstünde uluslararası öğrencinin olduğunu söyleyen Yıldırım, 'Bu yıl da aynı rakamlara ulaştığımızı söyleyebilirim. Hatta kayıtlar devam ediyor, geçen yılın rakamlarını geçebiliriz. En fazla öğrenciyi, Suriye, İran, Irak, Ürdün ve Azerbaycan gibi ülkelerden kabul ediyoruz. Almanya 10'uncu sırada, bizi güvendikleri için tercih ediyorlar. Özellikle pandemi döneminde sağlık alanında attığımız adımlar, bizi öne çıkardı. Covid-19 ile mücadelede lider ülke olduk. Uluslararası öğrenciler de o yüzden bizi tercih ediyor' diye konuştu.

'TÜRKÇE EĞİTİM ALMAK İSTİYORLAR'

Öğrencilerin Türkçe eğitimin yanı sıra İngilizce eğitimi de aldığını belirten Yıldırım, '4 yıllık fakültelerde genelde Türkçe eğitim almak istiyorlar. Bu da Türkçenin dünya genelinde popüler hale gelmesini sağlıyor. Uluslararası öğrenciler genelde sosyal bilimleri, mühendislik fakültelerini tercih ediyor. Diyetisyenlik yine çok talep gören bölümler arasında yer alıyor. Üniversiteler şehir merkezlerine kuruluyor ve sosyal imkanları öğrencileri çekiyor. Üniversiteler birçok sosyal aktivitenin yerine getirileceği cazibe merkezi haline geldi' ifadelerini kullandı.

'KOVİD-19'DAN ETKİLENMEDİK'

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım, 'Geçen yıl üniversitemizde bin 933 uluslararası öğrencimiz vardı. Bu yıl ise aynı rakamlara ulaştık hatta geçeceğimizi düşünüyorum. Kovid-19'dan etkilenmedik. Sadece bizim için değil bütün vakıf üniversitelerinde aynı durum söz konusudur' dedi.

'OKURKEN ZORLUK ÇEKMEDİM'

Türkmenistan'dan üniversite okumak için Türkiye'ye gelen Gülcan Hudayberdiyeva ise, 'Gelişim Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Türkiye'yi arkadaşlarımdan çok duymuştum, bu üniversiteyi de tavsiye etmişlerdi o yüzden tercih ettim. İlk başta tereddütlerim vardı çünkü hiç gelmemiştim ama kültürler ve dilimiz benziyor zorluk çekmedim. Türkçe bilen arkadaşlarımla dilimi geliştirmek için pratik yaptım. Ülke ve eğitim güzel, gezilecek de çok yer var. Mezun olunca ülkeme dönüp, iş bulmayı düşünüyorum' diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Aynı üniversiteden Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencisi Ayjennet Yagshymyradowa da eğitimden çok memnun olduğunu söyledi. Yagshymyradowa, 'Türkiye'yi tercih ettim çünkü kültürlerimiz benziyor, insanları sıcak kanlı, iyi anlaşabileceğimi düşündüm. Türkçeyi öğrenirken zorlanmadım çünkü ailemde bilip, konuşanlar vardı. Okulum bitince Türkiye'de kalıp, çalışmayı düşünüyorum. Burada imkanlar daha iyi kendimizi geliştiriyoruz' ifadelerini kullandı.