İstanbul\'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!

İstanbul Esenyurt'ta iki ailenin park yeri tartışması tekme ve yumrukların konuştuğu kavgaya dönüşürken polis güçlükle tarafları ayırabildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

KOMŞU AİLELER PARK YERİ İÇİN BİRBİRİNE GİRDİ

Kısa sürede diğer aile bireylerinin de dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönerken, taraflar tekme tokat birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tarafları güçlükle ayırdı.

O ANLAR KAMERALARDA

İki aile arasında savaş alanlarını aratmayan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.