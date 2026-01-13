İstanbul\'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı

İstanbul Valiliği'nin "İstanbul'un Huzuru Türkiye'nin Huzuru" başlıklı 3 yıllık verilerine göre 2025 yılında terörle mücadele kapsamında binlerce operasyon gerçekleştirildi, çok sayıda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Engellenen terör eylemlerinde düşüş dikkat çekerken, terörizmin finansmanına yönelik operasyonlarda ele geçirilen para miktarı 10 kat arttı.

2025'TE TERÖRLE MÜCADELEDE YOĞUN OPERASYON

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan istatistiklere göre 2025 yılında PKK/KCK, FETÖ, münferit, dini istismar eden ve sol terör örgütlerine yönelik toplam 3 bin 186 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 5 bin 883 kişi yakalanırken, 1.249 şüpheli tutuklandı, 1.008 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

ENGELLENEN TERÖR EYLEMLERİNDE AZALMA

Valiliğin verilerine göre İstanbul'da engellenen terör eylemi sayısı son üç yılda düşüş gösterdi.

2023 yılında 9, 2024 yılında 4 terör eylemi engellenirken, 2025'te bu sayı 2 olarak kaydedildi. Böylece üç yılda toplam 15 terör eylemi güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla önlenmiş oldu.

PKK/KCK, FETÖ VE DİĞER ÖRGÜTLERE YÖNELİK OPERASYONLAR

2025 yılı verilerine göre; PKK/KCK'ya yönelik 360 operasyon düzenlendi, 484 kişi yakalandı, 146 kişi tutuklandı, 106 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

FETÖ'ye karşı 720 operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 1.272 şüpheli yakalanırken, 477 kişi tutuklandı, 314 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sol terör örgütlerine yönelik 149 operasyon yapıldı. 491 şüpheli yakalandı, 174 kişi tutuklandı, 170 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Dini istismar eden terör örgütlerine karşı ise 309 operasyon düzenlendi. 1.294 kişi yakalanırken, 309 şüpheli tutuklandı, 194 kişi adli kontrol kapsamında işlem gördü.

Münferit-Casusluk-INAD başlığında ise 2025 yılında 1.648 operasyon düzenlendi, toplamda 2 bin 342 şüpheli yakalandı ve bunlardan 143'u tutuklandı.

TERÖRÜN FİNANSMANINA DARBE: ELE GEÇİRİLEN PARA 10 KAT ARTTI

Terörizmin finansmanına yönelik operasyonlarda dikkat çeken bir artış yaşandı. 2023 yılında 3 milyon 680 bin TL, 2024'te 11 milyon 191 bin TL ele geçirilirken, 2025 yılında bu rakam 40 milyon 152 bin TL'ye ulaştı. Böylece bir yılda ele geçirilen para miktarında yaklaşık 10 kat artış kaydedildi.