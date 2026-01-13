İstanbul'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güvenlik

İstanbul'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı

İstanbul\'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı
13.01.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği'nin verilerine göre; 2025'te terörle mücadelede 3 bini aşkın operasyon düzenlendi ve binlerce şüpheli yakalandı. Engellenen terör eylemlerinde düşüş yaşanırken terörün finansmanına yönelik operasyonlarda ele geçirilen para miktarı 10 kat arttı.

İstanbul Valiliği'nin "İstanbul'un Huzuru Türkiye'nin Huzuru" başlıklı 3 yıllık verilerine göre 2025 yılında terörle mücadele kapsamında binlerce operasyon gerçekleştirildi, çok sayıda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Engellenen terör eylemlerinde düşüş dikkat çekerken, terörizmin finansmanına yönelik operasyonlarda ele geçirilen para miktarı 10 kat arttı.

2025'TE TERÖRLE MÜCADELEDE YOĞUN OPERASYON

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan istatistiklere göre 2025 yılında PKK/KCK, FETÖ, münferit, dini istismar eden ve sol terör örgütlerine yönelik toplam 3 bin 186 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 5 bin 883 kişi yakalanırken, 1.249 şüpheli tutuklandı, 1.008 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İstanbul'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı

ENGELLENEN TERÖR EYLEMLERİNDE AZALMA

Valiliğin verilerine göre İstanbul'da engellenen terör eylemi sayısı son üç yılda düşüş gösterdi.

2023 yılında 9, 2024 yılında 4 terör eylemi engellenirken, 2025'te bu sayı 2 olarak kaydedildi. Böylece üç yılda toplam 15 terör eylemi güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla önlenmiş oldu.

PKK/KCK, FETÖ VE DİĞER ÖRGÜTLERE YÖNELİK OPERASYONLAR

2025 yılı verilerine göre; PKK/KCK'ya yönelik 360 operasyon düzenlendi, 484 kişi yakalandı, 146 kişi tutuklandı, 106 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

FETÖ'ye karşı 720 operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda 1.272 şüpheli yakalanırken, 477 kişi tutuklandı, 314 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sol terör örgütlerine yönelik 149 operasyon yapıldı. 491 şüpheli yakalandı, 174 kişi tutuklandı, 170 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Dini istismar eden terör örgütlerine karşı ise 309 operasyon düzenlendi. 1.294 kişi yakalanırken, 309 şüpheli tutuklandı, 194 kişi adli kontrol kapsamında işlem gördü.

Münferit-Casusluk-INAD başlığında ise 2025 yılında 1.648 operasyon düzenlendi, toplamda 2 bin 342 şüpheli yakalandı ve bunlardan 143'u tutuklandı.

İstanbul'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı

TERÖRÜN FİNANSMANINA DARBE: ELE GEÇİRİLEN PARA 10 KAT ARTTI

Terörizmin finansmanına yönelik operasyonlarda dikkat çeken bir artış yaşandı. 2023 yılında 3 milyon 680 bin TL, 2024'te 11 milyon 191 bin TL ele geçirilirken, 2025 yılında bu rakam 40 milyon 152 bin TL'ye ulaştı. Böylece bir yılda ele geçirilen para miktarında yaklaşık 10 kat artış kaydedildi.

İstanbul'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik İstanbul'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Fenerbahçe maçının stadı değişti Fenerbahçe maçının stadı değişti
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Fenerbahçe’de 3. ayrılık kapıda 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
Haldun Dormen entübe edildi Haldun Dormen entübe edildi
Galatasaray’ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü
Netanyahu’dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı
İstanbul’un göbeğinde bayrağımıza saldırı Herkes Ali Yerlikaya’yı etiketliyor İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor

11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:12
Volkan Demirel, ’’Sen mi Ederson mu’’ sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Volkan Demirel, ''Sen mi Ederson mu?'' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
11:09
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:31
Komşu kan gölüne döndü Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 11:32:17. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un huzuru raporu: Terörizmin finansmanına darbe, 10 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.