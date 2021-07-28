İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denize girdiler - Son Dakika

Afgan mültecilerin Türkiye'ye doğru ilerlediği iddialarının ardından Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönmeleri ve son olarak da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kentteki yabancılardan 10 kat daha fazla su faturası alacağız" açıklamalarının ardından mültecilerle ilgili başlayan tartışmalar devam ediyor. İstanbul'daki Menekşe Plajı'nda kaydedilen görüntüler ise sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

"ALLAHU EKBER" DİYE BAĞIRIP EĞLENDİLER

Söz konusu görüntülerde, denizdeki çok sayıda Suriyelinin "Allahu Ekber" diyerek eğlendiği görülüyor. Diğer yandan plajın kalabalık olması da dikkat çekti. Plajı dolduranların çoğunun Suriyeliler olduğu öne sürüldü. Ayrıca, videodakilerin gençlerden oluşması da dikkat çeken bir diğer detay olarak yer aldı.