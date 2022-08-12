Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

12.08.2022 12:44
Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasının muhasebe görevlisinin 16 yıl önce öldürülmesiyle ilgili, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasının muhasebe görevlisinin 16 yıl önce öldürülmesiyle ilgili, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Personel maaşlarının yatırılacağı günün gecesinde firmaya ait çelik kasayla kaybolan muhasebeci Bülent Demir, 10 gün sonra Gebze'de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. İçerisinde 80 bin lira olan çelik kasaya ise içi boş halde Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda ulaşıldı.

O dönem jandarmanın sorumluluk alanında işlenen cinayetin zanlıları tespit edilemediği için dosya kapandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Ekipler, 1,5 aylık çalışma sonucu o dönem söz konusu firmada güvenlik görevlisi olan M.M'yi gözaltına aldı.

M.M'nin emniyetteki ifadesi doğrultusunda A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö'yü de yakaladı. Olayla ilgili olduğu belirtilen bir kişinin ise şüpheliler tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. tutuklandı.

Şüpheliler A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö'nün ise savcılık sorguları devam ediyor.

YORUMLAR
500
16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri 16 yıllık cinayetin ardından kan donduran cinayetler zinciri Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı yaralandı Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı yaralandı
Kaynak: AA

İstanbul, Pendik, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement