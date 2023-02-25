İstanbul Üniversitesinden İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi'yle ilgili açıklama

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Tıp Fakültesi hastane binalarının Çapa Yerleşkesi'nde ve Hasdal Yerleşkesi'nde olmak üzere iki ayrı yerdeki yapılanmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi'nde bulunan hastane binalarının yenileme çalışmalarının uzun zamandır devam ettiği belirtildi.

Bu doğrultuda öncelikli olarak binaların tespitlerinin yapıldığı, yenileme plan ve projelerinin uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, ilk olarak tespit edilen, deprem için öncelikli risk teşkil eden binaların yıkımının gerçekleştirilerek yerine yenilerinin yapım sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Tıp Fakültesi hastane binalarının Çapa Yerleşkesi'nde ve Hasdal Yerleşkesi'nde olmak üzere ayrı ayrı yerdeki yapılanmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. İstanbul Üniversitesinin genişleme bölgesi olan Hasdal Yerleşkesi'nde İstanbul Tıp Fakültesi birinci ve ikinci etap olarak yapılanmaktadır. Çapa Yerleşkesi'nde şehrin acil ihtiyaçlarını karşılayacak dahili, cerrahi birimleri, kardiyovasküler hastalıklar merkezi, diyaliz üniteleri, ayaktan onkoloji hasta takip birimleri, yanık üniteleri ve nörovasküler girişim merkezleri bulunacak ve kalıcı olarak hizmete devam edecektir Burada acil hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı 100 yataklı dahili ve 100 yataklı cerrahi üniteleri de yer alacaktır. Çapa Yerleşkesinde planlanan binaların bir kısmı tamamlanmış, diğerlerinin yapım süreci devam etmektedir. Bunun dışında halihazırda Sağlık Bakanlığımıza bağlı kamu hastaneleri ve vakıf üniversite hastanelerinden uygun olan bir hastanede cerrahi servislerimizin taşınması konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir."

Açıklamada, bu süreçlerin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın himayesi ve ilgili tüm bakanlık ve kamu kurumlarının destekleriyle takip edildiği ve ilerletildiği ifade edildi.

Hasdal Yerleşkesi sağlık birimleri

Hasdal Yerleşkesi'nde sağlık birimlerinin 949 bin 494 metrekare alan üzerine kurulduğunu, hastane bloğunun 1. ve 2. etap olmak üzere toplam 653 bin 511 metrekare kapalı alan olarak planlandığı aktarılan açıklamada, burada Tıp Fakültesi Hastanesi, Onkoloji Enstitüsü, Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi, Kronik Hastalıklar ve Tedavi Merkezi, Proton Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi, Hemşirelik Fakültesinin yer alacağı bildirildi.

Yerleşkedeki 452 bin metrekare alana kurulu, 600 yatak kapasiteli 1. etap hastane binasında 50 ameliyathane, 208 yoğun bakım ünitesi, 112 acil yatak kapasitesi bulunduğu belirtilen açıklamada, binanın kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğu ve 2024'te bitirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kapalı alanı yaklaşık 200 bin metrekare olan Hasdal Yerleşkesi 2. ve 3. etap hastane binalarının 800 yatak kapasiteli olduğu, içerisinde Kardiyovasküler Merkezi, Onkoloji Merkezi, Proton Kanser Tedavi Merkezi, Nükleer Tıp ile Kronik Hastalıklar ve Tedavi Merkezi birimlerinin bulunacağı aktarıldı.

Hasdal Yerleşkesi eğitim birimleri

Açıklamada, yerleşkede master plan kapsamında yer alan eğitim birimleri, "Temel Tıp Binası ve Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi, Hemşirelik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü ve İşletme ve İktisadi Enstitüsü, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Matbaa Tesisi, merkezi derslik, merkezi laboratuvar binası." şeklinde sıralandı.

Yerleşkenin sosyal hizmet birimlerinde Ar-Ge Merkezi, kütüphane öğrenci Kültür Merkezi ve kurumsal arşiv, öğrenci yemekhanesi, kapalı spor salonu, sosyal yaşam merkezi ve öğrenci kültür merkezi, kültür ve kongre merkezi, 200 yataklı otel, 300 adet hemşire lojmanı, 2 bin kişilik yurt ve 2 bin kişilik spor alanı, kampüs idari binası ile cami ve kreşin yer alacağı bildirildi.

Çapa Yerleşkesi

Açıklamada, Çapa Yerleşkesinde deprem güvenliği açısında risk taşıdığı gerekçesiyle diş hekimliği binası, Hulusi Behçet Öğrenci Kütüphanesi, göz hastalıkları binası, öğrenci yemekhanesi, Kaya Çilingiroğlu Spor Salonu, Onkoloji Ek Hizmet Binası ve Çocuk Hastalıkları Binası'nın yıkımlarının öncelikli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yerleşkedeki Dahili Tıp Bilimleri Binası, Çocuk Poliklinikleri, Çocuk Acil ve Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Binası, Patoloji, Su Altı Hekimliği Binası, Öğrenci Okuma Salonu ve Kütüphane'nin yapımının sürdüğü aktarılan açıklamada, Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi Binası, Öğrenci Yemekhanesi, Çocuk Diyaliz Ünitesi, Kulak Burun Boğaz - Göz Hastalıkları ve Cerrahi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakülte Binası'nın ise yapımlarının tamamlandığı, bazılarının da hizmete açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, depreme dayanıklı olarak inşa edilen bu binalardan Dahili Tıp Bilimleri Binası'nda 136 sismik izolatör kullanıldığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada, Yeni Psikiyatri Binası, Onkoloji Poliknikleri ve Laboratuvar Binası ile Temel Bilimler Binası'nın yatırıma alınacağı ve ihalesi yapılacağı belirtildi.