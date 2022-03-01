İstanbul Valiliği ile İSO, anaokulu yapımı için protokol imzaladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği ile İSO, anaokulu yapımı için protokol imzaladı

01.03.2022 19:03
İstanbul Valiliği ile İSO, anaokulu yapımı için protokol imzaladı

İstanbul Valiliği, Ümraniye ve Esenyurt'ta 8 derslikli 2 anaokulunun yapımı için İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile protokol imzaladı.

İstanbul Valiliği, Ümraniye ve Esenyurt'ta 8 derslikli 2 anaokulunun yapımı için İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile protokol imzaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile bağışçı İSO arasında okul yapım protokolü imzalandı. Protokole göre, Ümraniye ve Esenyurt'ta YİKOB tarafından 8 derslikli anaokulu binası ve eklentileri inşa edilecek.

İstanbul Valiliğindeki imza törenine, Vali Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Protokolle Ümraniye Dudullu Mahallesi'ndeki eğitim alanı ile Esenyurt'taki Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu bahçesine 8 derslikli anaokulu binası ve eklentileri yapılacak.

Yerlikaya, "Ümraniye ve Esenyurt'ta 8 derslikli 2 anaokulumuzun yapımı için İSO ile protokolümüzü imzaladık. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve kıymetli yönetim kurulu nezdinde şehrimizin hayırsever sanayicilerine teşekkür ederim. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valiliği, Ümraniye, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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