İstanbul valisi ali yerlikaya gaziler ile bir araya geldi





"TÜRKİYE SON KALE, SON VATANDIR"

Gaziler Günü yemeğinde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bizler; ya şehit oğlu şehit ya da gazi oğlu gaziyiz. Dün, Çanakkale'de, Kurtuluş Harbi'nde vatan için cephedeydik. Bugün; vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Afrin'de, Cerablus'da, El Bab'tayız. Vatana kast eden nice hayasız akını, aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin göğsünde söndürdük. Çünkü Türkiye son kale, son vatandır. Şehitlerimizin kanıyla ıslanan bu topraklar; Anadır, yardır, içimize çektiğimiz nefestir. Anadan, yardan, serden geçeriz, vatandan asla ve kat'a vazgeçmedik, vazgeçmeyiz. Vatana, bayrağa, ay yıldızlı hilale kim yan gözle bakarsa, 7'den 70'e; topyekün Mehmetçik oluruz. Bu milletin sadece erkeği değil, kadını da kızları da hatta çocukları da gazidir" İfadelerini kullandı.





"İSTANBUL'DA 6 BİN 325 GAZİMİZ VAR"

Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 6 bin 325 gazimiz var. Allah uzun ömürler versin. Şehit kardeşlerine kavuşan,

toprağın altında yatan gazilerimizin mekanı cennet, makamları ali olsun. Gazilerimizle aramızdaki bağı daha da güçlendiren tüm derneklerimize; başkan, yönetici ve üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Vali kardeşiniz, sizlerin daima yanında, daima hizmetkarınızdır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmalarının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, şehitler ve gaziler için dua etti. Ali Yerlikaya gelen davetlileri, tek tek tokalaşarak uğurladı.

- İstanbul