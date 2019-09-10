İstanbul ve Antalya bir basamak daha yükseldi

2019 Endeksine göre Bangkok dünya sıralamasında yine birinciliği kimseye kaptırmazken, global listede ilk 10'da yer alan İstanbul, dünya sıralamasında bir basamak daha yükselerek 8.sıraya oturdu. 20 şehirlik dünya sıralamasına geçen yıl 11. sıradan giriş yapan Antalya ise 10.sıraya yükseldi.

Ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, dünyanın en çok seyahat edilen 200 şehri için turistik ziyaret ve harcama trendlerini inceledi. Ziyaretçilerin hedef kentlerde yaptığı harcamalar ve yolcu sayısındaki değişimleri 2018 yılı için ele alırken, 2019 için ziyaretçi ve yolcu sayısındaki büyüme tahminlerini sundu. 2009'dan bu yana yayımlanan endekse göre son 11 yılda dünya genelinde yatılı ziyaretçi sayısı yüzde 76 oranında arttı.

İstanbul ve Antalya yine yükselişte

Global listede son yıllarda ilk 10'daki yerini koruyan İstanbul, dünya sıralamasında bir basamak daha yükselerek 8.sıraya otururken, 20 şehirlik dünya sıralamasına 11. sıradan geçen sene giriş yapan Antalya ise bu sene 10.sıraya yükseldi.

Rapora göre İstanbul'u ziyaret eden seyahat severler, 2018 yılında toplamda 13,5 milyon dolara yakın harcama yaptılar. Antalya'da ise bu rakam 12,5 milyon dolar oldu. Raporda ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarlarının İstanbul'da 106 dolar, Antalya'da ise 44 dolar olduğu belirtilirken, bu durumun aynı zamanda ziyaretçilere maliyet avantajı sağladığı ifade ediliyor. Antalya'da ortalama 14 gece kalınırken, İstanbul için bu süre 6 gece.

Vazgeçilemeyen şehir Bangkok

Endekste son 10 yılda gerek ziyaretçi sayısı gerekse harcamalar toplamının düzenli bir şekilde artması dikkat çekerken, 2009'dan bu yana ziyaretçi sayısı yüzde 6,5, harcamalar ise yüzde 7,5 artıyor. Ziyaretçi sayısında yaşanan yüzde 9,5 artış ile Asya-Pasifik bölgesi dikkat çekerken, Avrupa'da ise ziyaretçi sayısı yüzde 5,5 arttı.

Endekste, küçük şehirlerin artan bir şekilde tercih edilmesine karşılık, ilk 10 şehir yine yerini korudu. 200 şehrin mercek altına alındığı raporda Bangkok 22 milyon yatılı ziyaretçi ile 2019'da da birinciliği kimseye kaptırmadı. 19 milyon yatılı ziyaretçi ile Londra ve Paris Bangkok'un ardından 2. ve 3. sırada yer alıyor. Rapor sonuçlarına göre dünya genelinde, Londra hariç, ilk 10 içinde yer alan tüm şehirler, 2018 yılına göre daha fazla ziyaret aldı. Londra'yı ziyaret edenlerin sayısının ise yüzde 4 azaldığı görüldü. Yatılı ziyaretçilerin ortalama günlük harcamalarına bakıldığında ise 553 dolar ile Dubai'nin açık ara önde yer alırken, ikinci sırada yer alan Paris'te ise günlük kişi başı harcamanın 296 dolar olduğu göze çarpıyor.