İstanbul ve Bursa 'da yankesicilik ve tırnakçılık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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