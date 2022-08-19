Yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı

19.08.2022 11:55
Yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul ve Bursa'da yankesicilik ve tırnakçılık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İstanbul ve Bursa'da yankesicilik ve tırnakçılık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu zanlı Adel B'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'dan kiraladığı 16 UJV 64 plakalı araçla seyreden şüpheliyi takibe alan ekipler, bu kişinin Yalova'nın Termal ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Bu ilçede gözaltına alınan Adel B, Gemlik'e getirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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