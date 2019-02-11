İstanbul_wilma Elles Türkiye'de Gayrimenkul Zengini Çıktı16 Daire ve Bir Dükkan Aldım

Wilma Elles Türkiye
'de gayrimenkul zengini çıktı: 16 daire ve bir dükkan aldım
Gökhan Artan/ Düsseldorf
, 11 Şubat
(DHA
) - Türkiye'de adını ilk kez Kanal D
'de ekrana gelen "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi ile duyuran Alman oyuncu Wilma Elles, Türkiye'de gayrimenkul zengini çıktı. Kazancıyla Türkiye'de gayrimenkule yatırım yaptığını belirten ünlü oyuncu, "Türkiye'de 16 daire ve bir tane de dükkan aldım. Benim yatırımlar Türkiye'de en az ikiye katlandı çok şükür. Yani üç sene önce yatırım yapılan bir daire şimdi fiyatı iki katı yükseldi? dedi.
Türk gayrimenkul sektörüne 500 milyon lira değerinde destek olan Almanya
'nın Düsseldorf kentinde dün sona eren Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda ünlü isimler de yer aldı.
"Her zaman gayrimenkule yatırım yapıyorum"
Fuara katılan ünlü isimlerden Alman oyuncu Wilma Elles kazancıyla Türkiye'de yatırım yaptığını ve yatırımlarının en az ikiye katladığını söyledi. Türkiye'de 16 daire ve bir dükkan aldığını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklayan Elles, 'Almanya'da yaşayan bir Türk, hem memlekete yatırım yapması lazım hem de Almanya'da yaşayan bir Alman başka bir ülkede yatırım yapması her zaman çok keyifli. Çünkü Türkiye, güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim orada yaşamak istemez ki. Bence harika. Emeklilik için mesela. Her zaman gayrimenkule yatırım yapıyorum; çünkü, oyuncu olarak çok yoğun çalışıyorum. O yüzden mesela başka işlerle uğraşamam diye kesinlikle gayrimenkule yatırıyorum; direkt kiraları alıyorum. Sağlam bir kiracı bulduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Olumlu tecrübeler yaşadım' dedi.
'Çok şükür Türkiye'de yaptığım yatırımlar en az ikiye katladı'
Alman oyuncu Wilma Elles, 'Benim yatırımlar Türkiye'de en az ikiye katladı çok şükür. Yani üç sene önce yatırım yapılan bir dairenin fiyatı şimdi iki katına yükseldi' dedi ve şunları söyledi: 'Yani çok güzel gerçekten. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Benim ana merkezim Türkiye. O şekilde sürekli bakıyorum. Şimdi de bakıyorum nerede ne var diye. İnşaat kalitesi de çok önemli. Burada en büyük inşaat şirketleri var. Çok güvenilir şirketler var. Evim Türkiye harika bir proje, müthiş bir organizasyon. Zaten katılım da çok yoğundu'
Fuar ile Türk gayrimenkul sektörüne 500 milyon TL destek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor
stratejik ortaklığı, THY
resmi ulaşım sponsorluğunda Almanya'nın Düsseldorf kentinde ziyaretçilere kapılarını açan fuar da gayrimenkul sektörü temsilcileri gurbetçilerle üç gün süresince bir araya geldi.6 binden fazla ziyaretçi fuarı gezerken 400 milyon lira satış bağlantısı ile 100 milyon lira da satış yapıldı. (Fotoğraflı)
DHA- Ekonomi
- Türkiye-İstanbul/ Merkez
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(Tür: İstanbul)