İstanbul'un Sarıyer ilçesinde görülen ve henüz yakalanamayan aslan için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Uskumruköy Mahallesi'nde arama faaliyetleri devam ederken, bir görevli aslanın görülmesi halinde uyuşturucu iğneyle müdahale etmek üzere hazır bekliyor. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler hayvanı zarar vermeden yakalamayı hedefliyor.

ASLANI UYUŞTURUCU İĞNEYLE YAKALAMAK İÇİN HAZIR BEKLİYORLAR

Sarıyer'de 22 Kasım akşamı başlayan aslan alarmı devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile güvenlik güçleri, hayvanın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Aslanın tespit edilmesi durumunda uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek güvenli şekilde yakalanması planlanıyor. Bu kapsamda bir görevli, müdahale için hazır bekliyor.

ASLANI YAKALAMAK İÇİN İĞNEYLE HAZIR BEKLİYOR

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde aslanın yakalanması için yürütülen çalışmalarda veteriner ekipleri de görev alıyor. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, üzerinde belediyenin veteriner sağlık birimine ait kıyafet bulunan bir görevlinin müdahale için hazır beklediği görülüyor. Ekipler, aslanın yerinin yeniden tespit edilmesi halinde uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek sağ olarak yakalanmasını amaçlıyor.

BAŞKAN AKSU'DAN VATANDAŞLARA UYARI

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, aslanı çıplak gözle gördüklerini belirterek, "Çok hızlı hareket ediyor" dedi. Hayvanın sürekli yer değiştirdiğini söyleyen Aksu, "Sanki birisi tarafından eğitilmiş, yetiştirilmiş, beslenmiş gibi" ifadelerini kullandı. Aksu, bölge sakinlerine "Vatandaşlarımız evden dışarı çıkmasın" uyarısında bulundu.