İstanbul\'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da her gün çok sayıda kişinin kullandığı minibüslerde ödeme sistemine yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bazı minibüslere yerleştirilen POS cihazları sayesinde yolcular, yolculuk ücretini nakit para yerine kredi kartıyla ödeyebiliyor.

İLK UYGULAMA PENDİK'TE BAŞLADI

Yeni ödeme sistemi ilk olarak Pendik'teki bazı minibüs hatlarında devreye alındı. POS cihazı bulunan minibüslerde yolcular, ücretlerini kart kullanarak ödeyebiliyor.

Böylece yanında nakit para bulunmayan yolcular için yeni bir ödeme seçeneği sunulmuş oldu.

EK KOMİSYON ALINMAYACAK

Uygulamada dikkat çeken ayrıntılardan biri de kartlı ödeme nedeniyle yolculardan ek komisyon veya işlem ücreti alınmaması oldu.

Yolcular, geçerli mesafe tarifesindeki ücreti kredi kartıyla doğrudan ödeyebilecek.

İSTANBUL GENELİNE YAYILMASI PLANLANIYOR

Pendik'teki bazı minibüs hatlarında başlayan uygulama şimdilik pilot olarak yürütülüyor. Pilot sürecin ardından kredi kartıyla ödeme sisteminin İstanbul'un diğer ilçelerindeki minibüs hatlarına da yaygınlaştırılması planlanıyor.

MİNİBÜSLERDE GÜNCEL ÜCRETLER

Temmuz ayında gerçekleştirilen yüzde 10'luk artışın ardından belirlenen mesafe bazlı minibüs ücretleri POS cihazları üzerinden de tahsil edilebilecek.

0-4 kilometre (indi-bindi): 43 TL

4-7 kilometre: 45 TL

7-11 kilometre: 46 TL

11-15 kilometre: 47 TL

Öğrenci tarifesi: 28 TL

Yeni sistemin diğer ilçelere yayılması halinde İstanbul'da daha fazla minibüs yolcusu seyahat ücretini nakit yerine kredi kartıyla ödeme imkanına sahip olacak.